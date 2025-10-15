Los Sacramento Kings continúan moviéndose en el mercado con la intención de reforzar su plantel de cara a una temporada en la que buscarán consolidarse como contendientes en el Oeste. Tras una campaña en la que mostraron progreso pero también evidenciaron falta de profundidad en su rotación, la franquicia apostó por sumar experiencia, liderazgo y energía en su vestuario. En ese sentido, el equipo dirigido por Mike Brown se aseguró la llegada de un veterano con una trayectoria más que probada en la NBA.

Publicidad

Publicidad

ver también Warriors anunció los 2 compañeros de Curry que despidió justo antes del inicio de la temporada NBA

Russell Westbrook es nuevo jugador de Sacramento Kings

Según confirmó ESPN a través del agente Jeff Schwartz de Excel Sports Management, el nueve veces All-Star Russell Westbrook ha llegado a un acuerdo con los Sacramento Kings. El MVP de 2017 se unirá al equipo antes del inicio de su 18ava temporada en la liga, aportando una presencia experimentada a una plantilla que el año pasado sufrió en el aspecto defensivo y en la generación de juego desde la banca. El Brodie, quien cumplirá 37 años en noviembre, jugó la última temporada con los Denver Nuggets, donde promedió 13.3 puntos, 6.1 asistencias y 4.9 rebotes en 75 partidos.

Durante el receso, el base permaneció sin equipo mientras evaluaba sus opciones antes de decidirse por Sacramento. Se espera que se incorpore oficialmente a los entrenamientos a finales de esta semana, en busca de aportar su intensidad característica y su capacidad para liderar dentro y fuera del parqué.

Russell Westbrook decidió aceptar una nueva oferta para quedarse en la NBA. (GETTY IMAGES)

Publicidad

Publicidad

También circularon versiones que apuntaban a que la liga china había intentado tentar a Westbrook con una oferta cercana a los 15 millones de dólares por temporada, buscando sumar una figura de renombre internacional para impulsar su competencia. Sin embargo, el base optó por mantenerse en la NBA y aceptar una propuesta mucho más modesta desde lo económico: en Sacramento, su salario rondará los 3 millones de dólares, priorizando la posibilidad de competir al máximo nivel y continuar activo en la liga estadounidense.

La decisión de los Kings no es casual. El equipo finalizó la temporada pasada en el puesto 28 en puntos desde la banca y 29 en asistencias por partido, dos áreas en las que la energía y la visión de juego de Westbrook podrían tener un impacto inmediato. El gerente general Monte McNair ha insistido en construir un equipo que juegue con esfuerzo y urgencia, rasgos que definen a la perfección la carrera del exjugador de los Thunder.

ver también Ganó 4 títulos con Warriors, es amigo de LeBron y confesó su pasado oscuro: “Bebiendo hasta las 6:00”

Westbrook, líder histórico de la NBA en triples-dobles (203) y octavo en asistencias, comienza este nuevo capítulo a solo 506 puntos de superar a Oscar Robertson como el base más anotador en la historia de la liga. Sacramento será su séptimo equipo en la NBA, tras haber pasado por Oklahoma City Thunder, Houston Rockets, Washington Wizards, Los Angeles Lakers, Los Angeles Clippers y Denver Nuggets, en una carrera que aún no parece tener fecha de cierre.

Publicidad