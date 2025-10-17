LeBron James confirma dónde va a terminar su carrera y llega a más de 2.8 millones de vistas

Uno de los mayores misterios que va a vivir la NBA durante la temporada 2025-26 es saber si LeBron James está jugando la última campaña de su carrera, y mientras esto se empieza a resolver, la estrella de los Lakers sorprendió al confirmar dónde va a terminar su carrera.

“No estoy dando pistas de nada. Quiero decir, obviamente estoy al otro lado de la colina. No voy a jugar otros 23 años. Ni siquiera otros diez. Así que, definitivamente, me estoy preparando para saber dónde está el fin“, dijo LeBron en el día de medios de Los Angeles Lakers para la temporada 2025-26.

LeBron James termina contrato con los Lakers al final de la temporada NBA 2025-26 y al tener una cláusula de no intercambio que solo él puede quitar luce muy poco probable que cambia de equipo. Lo que sí confirmó ‘El Rey’ es dónde va a terminar su carrera.

LeBron James reveló dónde va a terminar su carrera

LeBron James jugará su temporada 23 en la NBA. (Foto: Getty Images)

La cuenta de Instagram de la NBA se unió con la empresa ‘Topps‘ para que LeBron abriera un paquete de tarjetas coleccionables y… ¡Oh, sorpresa! Apareció su propia tarjeta. “La mejor tarjeta de aquí”, dijo James y cuando en el video le preguntaron si era salón de la fama, la estrella de Los Angeles Lakers confirmó un “sí, señor” que su carrera va a terminar en el Salón de la Fama Naismith Memorial. El video causó tanta sensación que llegó a más de 2.7 millones de vistas en Instagram.

LeBron está lesionado, se perderá el inicio de la NBA 2025-25 y su regreso sería hasta este tiempo

“Informe para ESPN NBA Countdown sobre LeBron James, que se espera que adopte una actitud paciente antes de su debut en la temporada con los Lakers: Se espera que LeBron James regrese a la alineación de los Lakers a mediados de noviembre mientras continúa acelerando su recuperación de la ciática del lado derecho”, informó el periodista Shams Charania, de ESPN.

