La Inteligencia Artificial eligió al campeón de la NBA 2026-27

Bolavip le consultó a la IA quien considera que puede ser el equipo más dominante del año y no dudó en su respuesta.

La cuenta regresiva para el regreso del mejor baloncesto del planeta está cerca de llegar a su fin. La temporada regular de la NBA levantará el telón este próximo martes 20 de octubre, desatando la ilusión de millones de fanáticos repartidos por todo el mundo. Con las plantillas ya perfiladas tras una pretemporada intensa y cargada de ajustes tácticos, la gran incógnita del año vuelve a ocupar el centro de la escena en el ambiente deportivo.

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Para intentar anticipar el desenlace de esta apasionante carrera hacia el trofeo Larry O’Brien, en Bolavip recurrimos a la Inteligencia Artificial. Le preguntamos directamente al algoritmo qué franquicia reúne los argumentos numéricos, las métricas de rendimiento y la profundidad de vestuario necesarias para coronarse en la cima de la liga durante esta nueva campaña.

El campeón de la NBA según la IA: Oklahoma City Thunder

El análisis de la tecnología procesó miles de variables de rendimiento colectivo, efectividad en tiros de campo, solidez defensiva y hasta el historial médico de los principales referentes. Tras cruzar los datos de las distintas potencias de ambas conferencias, la inteligencia artificial determinó que el candidato con mayor porcentaje de probabilidad para quedarse con el anillo es el Oklahoma City Thunder.

Oklahoma City Thunder volvería a ser campeón de la NBA. (GETTY IMAGES)

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“Oklahoma City es el gran candidato a levantar el título. La presencia estelar de Shai Gilgeous-Alexander en su punto máximo de madurez, sumada a una plantilla joven pero ya curtida en batallas decisivas y con una profundidad defensiva envidiable, posiciona al Thunder un escalón por encima del resto para dominar el Oeste y liquidar la gran final con autoridad”, expresó la IA.

De todas maneras, la verdad absoluta se escribirá sobre la madera de las distintas canchas a lo largo de los próximos meses. La exigencia del calendario, las imprevistas lesiones y las rachas de basquetbol de alto nivel serán los verdaderos factores que dicten el ritmo de la competencia hasta definir al nuevo rey de la NBA.

En síntesis

La NBA iniciará su temporada regular este martes 20 de octubre.

iniciará su temporada regular este martes 20 de octubre. Un análisis de inteligencia artificial determinó al candidato con mayor probabilidad de ser campeón.

determinó al candidato con mayor probabilidad de ser campeón. La prueba de inteligencia artificial evaluó métricas colectivas, rendimiento defensivo e historial médico.