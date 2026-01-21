Es tendencia:
Toda la NBA consternada porque Steve Kerr, entrenador de Warriors, se iría del equipo: “No regresará”

¿El fin de la dinastía? La NBA entra en shock tras los reportes que sitúan a Steve Kerr fuera de Golden State Warriors al finalizar esta temporada.

Por Julio Montenegro

Steve Kerr no ha renovado su contrato con Golden State Warriors.
© Getty ImagesSteve Kerr no ha renovado su contrato con Golden State Warriors.

De un momento a otro, los Warriors pasaron de tener tranquilidad por encontrar regularidad a llenarse de una mil y una dudas sobre cuál será el futuro del equipo. Primero, Jimmy Butler se lesionó de gravedad y, ahora, se reveló que Steve Kerr, entrenador de Golden State, se iría del equipo. ¡Toda la NBA quedó consternada!

Golden State Warriors estaba consiguiendo la cuarta victoria consecutiva cuando la rodilla derecha de Butler dijo basta. El escolta sufrió la rotura del ligamento cruzado, se perderá el resto de la temporada 2025-26 y cayeron mucho las posibilidades de ser contendientes al título de la NBA.

¿Por ese motivo se iría Steve Kerr? El entrenador de los Warriors lleva 12 años en el cargo, clasificó seis veces a las Finales de la NBA, ganó cuatro títulos y, aunque prometió nunca dejar a Stephen Curry, se instaló la narrativa que estaría dirigiendo los últimos partidos en Golden State.

“No regresará”: Steve Kerr se iría de Golden State Warriors

El futuro de Kerr sigue en el aire. Este es el último año de su contrato y, hasta el miércoles (21 de enero), aún no ha firmado un nuevo acuerdo. Aunque Kerr ha guardado silencio públicamente sobre su futuro, varios entrenadores asistentes han estado operando bajo la premisa de que no regresará la próxima temporada, según fuentes del equipo, y algunos están sondeando a la liga para asegurar sus puestos la próxima temporada. El mes pasado, Chris DeMarco, quien fuera su asistente durante muchos años, dejó el cuerpo técnico para convertirse en el entrenador jefe de las New York Liberty de la WNBA”, reveló el periodista Logan Murdock, del portal ‘The Ringer’.

La estrella con cartel de venta que podría ser el reemplazo perfecto de Jimmy Butler en Warriors

El coach de Golden State Warriors prometió no dejar a Stephen Curry

No hubo un mejor momento para recordarlo. Antes de que se instalara la narrativa que Steve Kerr dejaría de ser el entrenador de Golden State Warriors, el coach le dijo de manera vehemente al portal ‘The Athletic’ que “antes que nada, nunca abandonaré a Stephen Curry. Te lo aseguro”. ¿Lo cumplirá? Ese misterio estará por resolverse.

En resumen

  • Steve Kerr no ha firmado renovación y su contrato expira tras la temporada 2025-26.
  • Varios entrenadores asistentes operan bajo la premisa de que Kerr no regresará el próximo año.
  • El asistente Chris DeMarco ya abandonó el cuerpo técnico para dirigir a las New York Liberty.
Julio Montenegro
