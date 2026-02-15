¿Por qué no juegan LeBron James y Stephen Curry en el All-Star Game de la NBA 2026?

Llegó el gran día. Este domingo se llevarán a cabo los partidos del All-Star Game 2026 de la NBA. A diferencia de lo que se conocía tradicionalmente, ahora hay varios ‘mini partidos’ entre tres equipos durante la jornada hasta llegar a la final, pero algunos de los mejores jugadores brillan por su ausencia en las alineaciones.

Entre las bajas más destacadas resaltan las de LeBron James y Stephen Curry. Ambos suelen ser una fija en los quintetos titulares del All-Star, pero esta vez no será así y a continuación te contamos los distintos motivos que alejaron a las estrellas de Akron del evento.

¿Por qué no juega LeBron James en el All-Star Game de la NBA?

En el caso de LeBron, el ’23’ de Los Angeles Lakers del Stripes Team, pero por primera vez en 21 años no fue seleccionado para el equipo titular y está entre las reservas, motivo por el cual sumará algunos minutos, pero desde el banquillo.

Su inicio de temporada estuvo marcado por una lesión de ciática que lo mantuvo alejado de los terrenos de juego, motivo por el cual no fue tan tomado en cuenta en las votaciones de la Conferencia Oeste.

Stephen Curry y LeBron James en el All-Star Game 2022 (GETTY IMAGES)

¿Por qué no juega Stephen Curry en el All-Star Game de la NBA?

La situación de Curry es diferente. En este caso, es un hecho que el ‘Chef’ no participará del Juego de las Estrellas por molestias en su rodilla derecha. Cabe recordar que la figura de Golden State Warriors venía de conseguir el premio MVP del All-Star Game en 2025.

Estos son los tres equipos del All-Star Game 2026

Stars (USA): Scottie Barnes (Raptors), Devin Booker (Suns), Cade Cunningham (Pistons), Jalen Duren (Pistons), Anthony Edwards (Timberwolves), Chet Holmgren (Thunder), Jalen Johnson (Hawks), Tyrese Maxey (Sixers).

World (RdM): Deni Avdija (Blazers), Luka Doncic (Lakers), Alperen Sengun (Rockets), Nikola Jokic (Nuggets), Jamal Murray (Nuggets), Pascal Siakam (Pacers), Karl-Anthony Towns (Knicks), Victor Wembanyama (Spurs) y Norman Powell (Heat).