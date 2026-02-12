¿Juegan LeBron James y Luka Doncic HOY en Los Ángeles Lakers vs. Dallas Mavericks por la NBA?

Los Ángeles Lakers sufrieron una durísima derrota el martes tras caer 136-108 ante San Antonio Spurs y ahora buscan recuperarse rápidamente de ese golpe. Este jueves, desde las 21:00 hs de la CDMX, el equipo angelino se enfrentará a los Dallas Mavericks, con el objetivo de volver a la victoria y dejar atrás el mal resultado ante uno de los equipos más sólidos de la temporada.

La gran duda para los aficionados es si los Lakers podrán contar con sus dos máximas figuras, LeBron James y Luka Doncic, quienes no han estado disponibles en los últimos encuentros debido a problemas físicos. La presencia de ambos podría marcar la diferencia en este importante duelo de la NBA.

LeBron James y Luka Doncic juntos en Lakers (Getty Images)

Situación de las lesiones antes del partido

Los Ángeles Lakers compartieron su última actualización sobre el estado físico de sus jugadores antes del duelo frente a Dallas. Luka Doncic fue confirmado como no disponible, debido a una lesión en la parte posterior del muslo, que lo obligará a perder su cuarto partido consecutivo mientras continúa con su recuperación.

Según Dave McMenamin de ESPN, el base esloveno sigue con su programa de rehabilitación y apunta a estar listo para el Juego de las Estrellas del domingo, donde representará al Equipo Mundial.

En el caso de LeBron James, el alero no aparece en la lista de jugadores inactivos, lo que deja abierta la posibilidad de que pueda jugar este encuentro si el cuerpo técnico lo considera adecuado. Su participación sería vital para que los Lakers recuperen confianza y nivel tras la derrota frente a San Antonio.

En síntesis

Los Ángeles Lakers enfrentan a Dallas Mavericks este jueves a las 21:00 horas de CDMX.

enfrentan a este jueves a las de CDMX. Luka Doncic fue confirmado como baja oficial debido a una lesión en el muslo.

fue confirmado como baja oficial debido a una lesión en el muslo. El jugador LeBron James no figura en la lista de inactivos para este partido.

