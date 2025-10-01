Es tendencia:
Se lesionó el primer jugador de los Lakers antes del inicio de la temporada y esto se sabe

Los Angeles Lakers recibieron la primera mala noticia antes del debut en la NBA y preocupa a LeBron James y compañía. ¡Se lesionó un jugador!

Por Julio Montenegro

Maxi Kleber y Luka Doncic jugarán su primera temporada con Lakers.
© Getty ImagesMaxi Kleber y Luka Doncic jugarán su primera temporada con Lakers.

Desde el campamento de Los Angeles Lakers no llegaron buenas noticias. Cuando todo parecía alegría después de ver que las sonrisas no pararon el día de medios, se reveló el primer jugador que se lesionó antes del inicio de la temporada NBA 2025-26.

La primera gran sorpresa de los entrenamientos de los Lakers fue no ver a LeBron James entrenar con normalidad. ¿Qué pasó? “Lleva 22 años de desgaste físico y está lidiando con una leve irritación nerviosa en el glúteo, dijo el entrenador JJ Redick sobre ‘El Rey’ de la NBA.

A pesar de que se supo la molestia física de LeBron, ‘El Rey’ no fue el jugador que se lesionó en los entrenamientos de Los Angeles Lakers. A la lista de Gabe Vincent, Marcus Smart y Adou Thiero, quienes no entrenan con normalidad porque están en distintas fases de recuperación, se sumó un nuevo nombre que preocupa a todo el equipo californiano.

El primer jugador que se lesiono en Lakers antes del inicio de la próxima temporada

Uno de estos tres jugadores se lesionó en Lakers. (Foto: Getty Images)

El periodista Dave McMenamin, de ESPN, publicó en X que Maxi Kleber se lesionó uno de los cuádriceps en el entrenamiento del martes 30 de septiembre y va a requerir una resonancia magnética para saber la gravedad de su lesión. “Espero que no sea nada grave”, dijo el entrenador JJ Redick sobre el ala-pívot que tan solo estuvo en un juego en la temporada pasada con los Lakers, ya que llegó en el traspaso de Luka Doncic, y se estaba recuperando de una cirugía en el pie derecho.

El primer partido de Los Angeles Lakers en la pretemporada de la NBA

En vísperas de empezar a darle rodaje a los jugadores de cara al primer juego de la temporada NBA 2025-26 en el que van a enfrentar a Golden State Warriors el martes 21 de octubre a las 22:00 ET, Los Angeles Lakers jugarán contra Phoenix Suns el viernes 3 de octubre a las 21:00 ET en el primer juego de pretemporada.

¿Cuántos partidos jugó Maxi Kleber con Los Angeles Lakers en la temporada pasada?

