El entrenador de Lakers sorprende al mundo revelando el error de LeBron que lo tiene cerca del retiro

Un error señalado por el propio entrenador de Los Angeles Lakers puso en duda cuánto tiempo más podrá LeBron James competir al máximo nivel.

Por Julio Montenegro

LeBron James y JJ Redick llevan una temporada juntos en Lakers.
© Getty ImagesLeBron James y JJ Redick llevan una temporada juntos en Lakers.

El campamento de entrenamientos de los Lakers puso primera marcha, y cuando parecía que todo era alegría porque LeBron James estaba animado porque iba jugar una temporada completa con Luka Doncic, el entrenador JJ Redick sorprendió al mundo al revelar el error de ‘El Rey’ que lo tiene cerca del retiro.

En vísperas de lo que será la temporada 23 en la NBA, LeBron confesó que “estoy entusiasmado con la oportunidad de poder jugar al deporte que amo una temporada más. Sea como sea el camino este año, estoy muy involucrado, porque no sé cuándo terminará. Sé que será mucho más pronto que tarde.

Con la palabra retiro rondando la carrera de LeBron James, empezó a ser clave la preparación que va a tener para la temporada 2025-26. ¡Ya hay novedades! El entrenador JJ Redick no solo les confesó a los medios que ‘El Rey’ está padeciendo una molestia física que le impide entrenar a la par de sus compañeros, también reveló el error que tiene al máximo anotador de puntos de la historia cerca del retiro.

LeBron está cerca del retiro por este error que confesó el entrenador de Lakers

Los contratos de LeBron y Redick en Lakers tuvieron novedades

LeBron y Redick tendrán su segunda temporada en Lakers. (Foto: Getty Images)

Luego de revelar que el objetivo es que LeBron llegue al primer partido de la temporada contra Golden State Warriors del martes 21 de octubre a las 22:00 ET, el entrenador de los Lakers señaló que probablemente se excedió en el campamento de entrenamiento del otoño pasado para demostrar su compromiso y prepararse a sí mismo y al equipo. Será un proceso más lento con él de cara al primer partido. Obviamente, lleva 22 años de desgaste físico y está lidiando con una leve irritación nerviosa en el glúteo”.

Toda la NBA consternada porque salió a la luz el responsable del primer fracaso de LeBron y Doncic en Lakers

El primer juego que se perderá LeBron James con Los Angeles Lakers

Con la premisa instalada por JJ Redick que a LeBron James “probablemente le lleve un poco más de tiempo prepararse para el debut. Obviamente, en su año 23, es territorio desconocido”, el primer juego que James se perderá con Los Angeles Lakers será el duelo de pretemporada contra Phoenix Suns del viernes 3 de octubre a las 22:00 ET.

¿Cuántos años le quedan a LeBron James en la NBA?

julio montenegro
Julio Montenegro
