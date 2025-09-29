Toda la NBA consternada porque salió a la luz el responsable del primer fracaso de LeBron y Doncic en Lakers

El 2 de febrero del 2025 a las 12:12 A.M. se confirmó la llegada de Luka Doncic a los Lakers y, desde ese mismo instante, el equipo liderado por LeBron James empezó a ser serio contendiente al título de la NBA 2024-25. Esto finalmente no se dio y ya salió a la luz el responsable de este primer fracaso consternando a toda la liga.

Doncic empezó a tomar ritmo con Los Angeles Lakers y fue clave para que terminaran en la tercera posición de la Conferencia Oeste al promediar por juego 28.2 puntos, 8.1 rebotes y 7.5 asistencias. Sin embargo, en los NBA Playoffs 2025 la historia fue diferente.

A pesar de que Luka Doncic y LeBron James terminaron promediando por juego 30.2 y 25.4 puntos, respectivamente, los Lakers quedaron eliminados contra Minnesota Timberwolves en la primera ronda de los Playoffs ganando un solo partido. ¿Quién fue el principal responsable de este fracaso? El entrenador JJ Redick lo reveló…

Publicidad

Publicidad

El responsable del primer fracaso de LeBron y Doncic en Lakers

Luka y LeBron jugarán su primera temporada completa en Lakers. (Foto: Getty Images)

Los Angeles Lakers tuvieron el día de medios para la temporada 2025-26 y una de las declaraciones que más sorprendió de Redick reveló el culpable del primer fracaso que tuvieron LeBrony Doncic en el equipo californiano: “Mi mayor arrepentimiento de la serie contra Minnesota fue nuestra preparación. Tengo que hacer un mejor trabajo de cara a una serie para asegurarme de que estemos físicamente listos para jugar“.

ver también LeBron James dejó claro si le va a pedir a Lakers un traspaso para ir a Warriors

¿Cuándo inicia la temporada NBA 2025-26?

El martes 21 de octubre inicia la temporada NBA 2025-26 y Los Angeles Lakers harán parte del primer día de actividad. A primer turno (19:30 ET), Houston Rockets enfrenta a Oklahoma City Thunder y luego a las 22:00 ET se dará el duelo Lakers vs. Golden State Warriors en el estadio Crypto.com Arena.

Publicidad

Publicidad