Sorprendieron a Luka Doncic haciendo lo que nadie esperaba en la NBA y el video llegó a más de 333 mil vistas

Luka Doncic fue captado en un momento inesperado fuera de la cancha y los fanáticos de Lakers no tardaron en viralizar el video.

Por Julio Montenegro

Luka Doncic ha llegado una vez a las Finales de la NBA.
Una de las grandes sorpresas que se verá en la temporada NBA 2025-26 es la condición física de Luka Doncic que tiene a todos sin palabras. Es por ese motivo que nadie esperaba ver a la estrella de los Lakers como lo sorprendieron en un video con más de 333 mil vistas en X.

Luego de confirmarse el traspaso bomba a Los Angeles Lakers, se instaló la narrativa que Dallas Mavericks tomó esta decisión inesperada por los constantes problemas de acondicionamiento de Doncic. Esto hizo ruido en Luka y el cambio fue drástico.

Durante un mes, Luka Doncic no tocó un balón de baloncesto y le dio prioridad a una preparación con “dos sesiones diarias, circuitos que combinan trabajo en cancha y ejercicios de desaceleración” más una dieta sin gluten, baja en azúcares, con un consumo elevado de proteína y ayunos intermitentes en ciertos momentos.

Pillaron a Luka Doncic mal parado y el video causó sensación

Luka Doncic jugará su primera temporada con Lakers. (Foto: Getty Images)

Justo después de ver lo delgado que estaba en el día de medios de Los Angeles Lakers, Doncic fue sorprendido esperando en su carro por un pedido que había hecho en un restaurante de comida rápida. Seguramente, era una hamburguesa. El video causó tanta sensación que llegó a más de 333.000 vistas en X.

El entrenador de Lakers sorprende al mundo revelando el error de LeBron que lo tiene cerca del retiro

Esto dijo LeBron James sobre el cambio físico de Luka Doncic

Necesito adaptarme a su rutina ahora (…) Todo el mundo lo ve desde una perspectiva de baloncesto, pero espero que simplemente esté contento con cómo se siente. Cada día que se despierta, creo que está en un gran momento. Tuvo un gran verano, ya sabes, el EuroBasket, ojalá podamos seguir así durante la temporada”, fueron las palabras de LeBron James sobre el increíble cambio físico de Luka Doncic.

