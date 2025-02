El traspaso de Luka Doncic a Los Angeles Lakers generó mucho revuelo y todo tipo de opiniones entre los especialistas de la NBA. Si bien están los que predicen que la franquicia angelina es ahora una de las favoritas para conseguir el anillo, también están los que creen que el esloveno tendrá problemas para destacar junto a LeBron James o los que hacen hincapié en el estado físico del exbase de Real Madrid.

Publicidad

Publicidad

No es un secreto que Luka no es el jugador más atlético de la liga, pero lo cierto es que esto nunca fue así y jamás le ha impedido destacar por encima de otras estrellas, caso similar al de Nikola Jokic en Denver Nuggets. No obstante, esta discusión se ha instalado con fuerza ahora que Doncic aterrizó en los Lakers y una voz autorizada, como la de Shaquille O’Neal, dio su opinión al respecto.

ver también La advertencia de Nikola Jokic a todos los jugadores de la NBA por el traspaso de Luka Dončic a Los Angeles Lakers

¿Qué opinó Shaquille O’Neal sobre el estado físico de Luka Doncic?

El emblemático pívot de recordado paso en Los Angeles Lakers le respondió de manera categórica a los que llaman “gordo” a Luka Doncic durante la transmisión de la NBA por TNT. “No luce fuera de forma para mí. Necesito saber cuál es el término. Cuándo dices estar fuera de forma, ¿está gordo? ¿No tiene una tableta de abdominales? ¿Estamos hablando de grasa corporal?”, comenzó diciendo Shaq.

Acto seguido, completó: “Uno de mis mejores amigos me dijo: ‘Luka Doncic gordo es mejor que el 99,9% de todos los bases de la NBA‘“. Por último, dejó una irónica comparación: “Luka en forma… cinco años en el First Team All-NBA. El gordo Luka o su versión fuera de forma…. primer equipo All-NBA durante cinco años”.

Publicidad

Publicidad

¿Cuándo debuta Luka Doncic con Los Angeles Lakers?

Luka Doncic se hizo presente en el court durante el último partido de Los Angeles Lakers, pero no sumó minutos aún. Su debut estaba planeado para la semana entrante, pero ahora el coach de la franquicia angelina reveló que el estreno del esloveno podría darse el sábado 8 de febrero frente a Indiana Pacers.

ver también ¿Cuánto dinero ganó Luka Doncic luego del partido de los Lakers aún sin haber jugado?

“Lo estamos evaluando día a día. Esperamos tenerlo de vuelta en los próximos juegos; sólo tuvimos una práctica sin contacto hoy, pero hicimos un buen trabajo durante unos 45 minutos. En los próximos dos días tendrá más oportunidades de jugar al baloncesto en vivo, y luego tomaremos una decisión el sábado. Si no es el sábado, con suerte será el lunes. Pero nuevamente, esas decisiones del sábado se tomarán el sábado“, declaró JJ Redick frente a los medios de comunicación.

Publicidad