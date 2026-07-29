El nuevo Victor Wembanyama que sueña con llegar a la NBA: mide 2,29m y la vuelca sin saltar

El basquetbol internacional no deja de moldear prospectos con características físicas extraordinarias que desafían la lógica del juego. En el marco de ese constante rastreo de talentos, Oceanía se transformó en el epicentro de las miradas de los ojeadores norteamericanos. Una nueva joya de estatura impactante irrumpió con fuerza en las ligas de desarrollo y despertó una enorme expectativa en la antesala del salto al baloncesto universitario.

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Todo sobre Jongkuch Mach, la nueva joya del baloncesto

Jongkuch Mach tiene 18 años, mide 2,29 metros de altura y encabeza las proyecciones del básquet australiano como la gran atracción de la liga NBL1 East. Nacido en Perth y de ascendencia sursudanesa, el gigante se forma en el Centro de Excelencia de Basketball Australia en Canberra, institución ligada a la NBA Global Academy de la que surgieron figuras como Josh Giddey. Su físico le permite volcar la pelota casi sin despegar los pies del suelo y dominar la faceta defensiva a través de rebotes y tapas.

El joven pivote, conocido bajo el apodo de “JK”, ya cuenta con ofertas sobre la mesa de varias universidades de los Estados Unidos para dar el paso hacia la NCAA. Sin embargo, su gran anhelo es desembarcar en la élite y compartir cancha con el astro francés de los San Antonio Spurs. “Para ser honesto, yo soy más alto que él, pero él es gigante. Juntos seríamos imparables”, expresó entre risas sobre la posibilidad de hacer dupla con Victor Wembanyama.

Jongkuch Mach busca llegar pronto a la NBA. (GETTY IMAGES)

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Detrás de su imponente presencia sobre el parquet, la promesa de casi dos metros y medio de estatura enfrenta desafíos cotidianos ligados a su envergadura. Subirse a los automóviles o conseguir calzado y ropa a su medida representan obstáculos constantes fuera de la cancha. “Hace que me esfuerce más por lograr mis objetivos y siga adelante”, reconoció el atleta en cuanto al impacto que genera el seguimiento constante que realizan los cazatalentos sobre su figura.

Uno de los principales focos en su plan de trabajo integral reside en la ganancia de masa muscular sin acelerar de forma imprudente los tiempos biológicos. Respaldado por una dieta estricta de carne, cereales, legumbres y yogur griego, el pivote aumentó 18 kilos en el último año para soportar el roce físico. Los entrenadores priorizan la paciencia dentro del gimnasio para fortalecer la estructura de un deportista que todavía se encuentra en pleno proceso de desarrollo.

De concretar su arribo a la liga norteamericana, Mach ingresará directamente en las páginas doradas del torneo por sus centímetros de altura. Su nombre se ubicaría en el podio histórico solo por detrás de Manute Bol y Gheorghe Mureșan, e igualaría la línea del mítico Yao Ming. Mientras completa su etapa de formación, el australiano sueña con consolidar su juego y transformar su imponente talla en una carrera exitosa en la cima del deporte mundial.

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En síntesis