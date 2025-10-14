Tras lesionarse, Golden State Warriors no dudó y esto decidió con Jimmy Butler

Ese es el gran miedo que hay con la pretemporada… Las alarmas se encendieron en los Warriors, pero, por fortuna, no están sonando tan duro. Jimmy Butler se lesionó y ya se conoció lo que decidió Golden State de cara al inicio de la temporada NBA 2025-26 cuando enfrenten a Los Angeles Lakers.

La pretemporada NBA 2025-26 inició para Golden State Warriors con una victoria por 111 a 103 puntos contra los Lakers en la que Butler registró 9 puntos, cuatro rebotes y dos asistencias en 14 minutos de juego. Luego, Jimmy anotó 12 unidades en los 16 minutos que jugó en el triunfo contra Portland Trail Blazers.

Todo iba bien con la carga de minutos progresiva para un veterano de 36 años como lo es Jimmy Butler, pero de un momento a otros se conoció la noticia que el seis veces All-Star no iba jugar el segundo juego de pretemporada contra Los Angeles Lakers. ¿El motivo? ¡Se lesionó!

Luego de lesionarse, esto pasará con Butler en Warriors para el inicio de temporada NBA

Jimmy Butler se lesionó en la pretemporada NBA.

El periodista Brett Siegel, del portal ‘Clutch Points’, publicó en X que Butler se torció uno de los tobillos durante el entrenamiento del viernes 17 de octubre. Esto llevó a que Golden State Warriors decidiera que no va a jugar contra Portland Trail Blazers el 14 de octubre, pero confían en que el compañero estelar de Stephen Curry estará disponible para el partido inaugural de la temporada contra Los Angeles Lakers del martes 21 de octubre a las 21:00 ET.

El gran ausente del primer juego Golden State Warriors vs. Los Angeles Lakers de la NBA 2025-26

A la espera de saber si Jimmy Butler estará disponible para el primer partido de Warriors vs. Lakers en la temporada NBA 2025-26, el gran ausente confirmado de este duelo será LeBron James porque el equipo californiano confirmó que será reevaluado entre 3 a 4 semanas desde el 9 de octubre porque sufre una irritación, inflamación o compresión del nervio ciático.

