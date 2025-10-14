Es tendencia:
Conmoción en la NBA por la amenaza de LeBron tras la victoria de Lakers a Warriors: “No va a ser bueno”

Luego del triunfo de Lakers ante Golden State Warriors, LeBron James lanzó una amenaza que sorprendió a toda la NBA.

LeBron James jugará su temporada 23 en la NBA.
© Getty ImagesLeBron James jugará su temporada 23 en la NBA.

LeBron James es un tipo que no anda con juegos, sobre todo si se trata de cuidar su legado que va más allá de las duelas de la NBA. Así se comprobó con la amenaza de ‘El Rey’ que salió a la luz justo después de la victoria de los Lakers contra Golden State Warriors.

En una conversación con Speedy Morman, presentador del portal ‘Complex Sports’, LeBron aclaró que no tenía una fortuna avaluada en 1.200 millones de dólares. Sin embargo, la estrella de Los Angeles Lakers sí tiene un patrimonio de más de US$800 millones, y era más que necesario empezar cuidarlo.

Los Lakers le ganaron a Golden State Warriors 126 a 116 en un juego de pretemporada NBA en el que LeBron James no pudo estar por lesión. Pero… Esto no impidió que ‘El Rey’ acaparara los medios de comunicación con una fuerte la amenaza.

La amenaza de LeBron tras la victoria de Lakers a Warriors: “No va a ser bueno”

Draymond Green y LeBron James tienen 4 títulos cada uno. (Foto: Getty Images)

Pero a mí, cuando hablo con mis socios y esas cosas, con asesores financieros, ya sabes, contables, y todo ese tipo de mierdas, lo primero que le dije a mi asesor financiero cuando quiso administrar mi dinero fue: ‘Si me robas, hermano, o si estoy en la ruina, hermano, te lo digo, hermano, no te va a ir bien'”, le dijo LeBron a la resista ‘People’.

La jugada de LeBron lesionado en Lakers vs. Warriors que llegó a más de 5.5 millones de reproducciones

ver también

La jugada de LeBron lesionado en Lakers vs. Warriors que llegó a más de 5.5 millones de reproducciones

LeBron James debutaría en este partido de la temporada NBA 2025-26

Luego de conocerse que amenazó a su contador para que no fuera a robarlo, LeBron sigue recuperándose de una irritación, inflamación o compresión del nervio ciático, que lo hará perderse el primer juego de la temporada NBA 2025-26. James volvería hasta el duelo de Los Angeles Lakers contra Memphis Grizzlies del viernes 31 de octubre a las 21:30 ET o ante Atlanta Hawks el sábado 8 de noviembre a las 21:00 ET.

