La jugada de LeBron lesionado en Lakers vs. Warriors que llegó a más de 5.5 millones de reproducciones

En la pretemporada de la NBA 2025-26 hay un gran ausente. LeBron James no podrá jugar ninguno de los seis juegos que están disputando Los Angeles Lakers por estar lesionado, pero eso no le impidió hacer una jugada en el partido contra Golden State Warriors que llegó a más de 5.5 millones de reproducciones.

“LeBron James será reevaluado en aproximadamente 3 a 4 semanas por ciática en su lado derecho, anunciaron los Lakers”, informó el periodista Dave McMenamin, de ESPN, para confirmar que ‘El Rey’ no iba a jugar ni el segundo juego de pretemporada contra Warriors ni en el debut en la temporada NBA 2025-26 contra Stephen Curry y compañía.

Los Angeles Lakers saltaron a la duela del estadio Crypto.com Arena, y a pesar de no contar con LeBron y Luka Doncic, le ganaron a Golden State Warriors por doble dígito. Incluso, ‘El Rey’ se estaba sintiendo tan bien que se dio el lujo de hacer una jugada desde a banca que llegó a más de 5.5 millones de reproducciones.

LeBron lesionado hizo una jugada que llegó a más de 5.5 millones de reproducciones

LeBron hizo una jugada lesionado que sorprendió a todos. (Foto: Getty Images)

En la previa a la victoria de los Lakers contra Warriors del 12 de octubre por 126 a 116 puntos, uno de los balones del calentamiento del juego llegó a manos de LeBron James. En ese momento, ‘El Rey’, a pesar de estar lesionado por una irritación, inflamación o compresión del nervio ciático, metió un triple tan perfecto que el video de su jugada lesionado sorprendió a toda la NBA.

La racha histórica de LeBron James que se cortará tras 22 años en la NBA

Luego de confirmarse que LeBron no jugará el primer partido de Los Angeles Lakers en la temporada NBA 2025-26 contra Golden State Warriors del martes 21 de octubre a las 22:00 ET, se cortó una racha histórica de jugar el primer partido de la campaña durante 22 años consecutivos.

