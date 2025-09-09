Shaquille O’Neal publicó los 10 mejores jugadores de la historia de Lakers y dejó a LeBron James último

Una de las grandes polémicas en el mundo de la NBA pasa por saber si LeBron James es uno de los mejores jugadores de la historia de los Lakers. Shaquille O’Neal dictó sentencia al respecto con un polémico Top-10 que puso a ‘El Rey’ en el último lugar.

El 13 de julio de 2018, Los Angeles Lakers presentaron a LeBron en un contrato que, inicialmente, era por cuatro años y $154 millones de dólares. Ya van siete temporadas con el equipo californiano y James no solo logró ganar un título vestido de púrpura y dorado.

LeBron James lleva 429 partidos con los Lakers, promedia por juego 26.1 puntos, 8 rebotes y 7.9 asistencias, ha ganado el título de la NBA en 2020, la Copa de la NBA 2023 y fue cinco veces All-Star con el equipo de Los Ángeles. Aun así, a ‘El Rey’ no le alcanzó para salir del último lugar del Top-10 de Shaquille O’Neal.

Los 10 mejores jugadores de la historia de los Lakers, según Shaquille O’Neal

LeBron James y Shaquille O’Neal fueron campeones en Lakers (Foto: Getty Images)

Con el antecedente que ya había dejado a LeBron en el tercer lugar de los 10 mejores jugador de todos los tiempos de la NBA, O’Neal publicó los siguientes diez basquetbolistas como los mejores de la historia de Los Angeles Lakers dejando como gran sorpresa el último lugar de LeBron James.

Kobe Bryant. Magic Johnson. Kareem Abdul-Jabbar. Jerry West. Shaquille O’Neal. James Worthy. Wilt Chamberlain. Elgin Baylor. George Mikan. LeBron James.

Los 10 mejores jugadores de Lakers, según O’Neal. (Foto: Instagram / @shaq)

O’Neal respondió si LeBron James merece una estatua por parte de Los Angeles Lakers

“LeBron rompió el récord histórico de anotaciones de la liga, y lo hizo como jugador de los Lakers. ¿Me opondría a que le hicieran una estatua en Los Ángeles? No, no me opondría. Si quieren darle una estatua, me parecería bien”, dijo Shaquille O’Neal en marzo de 2025.

