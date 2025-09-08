Lakers está cerca de firmar a un exjugador de Warriors y los hinchas reaccionan: “Es una amenaza”

Cada vez falta menos para que Los Angeles Lakers inicien lo que podría ser la primera y última temporada completa de LeBron James con Luka Doncic, así que estarían pensando en ir firmar a un exjugador de los Warriors para ir por el título de la NBA 2025-26.

¡Los hinchas ya reaccionaron! Al ver que el equipo que tenían quedó eliminado en la primera ronda de los NBA Playoffs 2025 ganando un solo juego, los directivos de los Lakers apostaron por nombres no rutilantes para guardar espacio salarial y, a su vez, que puedan complementar a LeBron y Doncic en vísperas de ser contendientes al título.

A los nombres de DeAndre Ayton, Marcus Smart y Jake LaRavia, como principales refuerzos, Los Angeles Lakers podrían sumarle un jugador que estuvo seis años en Golden State Warriors y que supo ser el segundo basquetbolista más importante por detrás de Stephen Curry en las Finales NBA que los ‘Dubs’ le ganaron a Boston Celtics en 2022.

El exjugador de Golden State Warriors que Los Angeles Lakers estaría cerca de firmar

LeBron con el jugador de Warriors que llegaría a Lakers. (Foto: Getty Images)

“Wiggins, de 30 años, ganará $28.2 millones de dólares esta temporada y tiene una opción de jugador de $30.2 millones de dólares para la temporada 2026-27. No lo habría clasificado como un posible objetivo de la liga antes de que el futuro a largo plazo de Doncic estuviera asegurado, pero ahora la situación es diferente. Así que presiento que los Lakers podrían estar interesados ​​si el Heat, en las próximas semanas o meses, decide priorizar la flexibilidad financiera y buscar reducir la nómina“, publicó el periodista Marc Stein.

Así reaccionaron los hinchas de Lakers ante la posible llegada de Andrew Wiggins

Al ver la posibilidad de firmar a Andrew Wiggins para LeBron James y Luka Doncic, los hinchas de Los Angeles Lakers no dudaron en reaccionar con los siguientes comentarios en X: “Es una amenaza de globo. Perfecto para Luka”, “me sentiría genial porque sería como la quinta opción. Con menos expectativas de responsabilidad ofensiva, brillaría”, “demasiado caro”, “Andrew Wiggins arruinaría a los Lakers” y “me encantaría tener a Wiggins, pero la pregunta es: ¿Cuánto le costaría a los Lakers?”.

