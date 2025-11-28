El presente y futuro de Golden State Warriors no luce alentador. Stephen Curry se lesionó el pasado miércoles en el juego ante Houston Rockets y se transformó en una baja más que sensible para el equipo comandado por Steve Kerr, el coach que fue muy contundente con sus dichos al referirse a la franquicia que lidera hace tantos años.

Para Kerr no hay misterios sobre el momento que viven los Warriors. Steve ha pasado todo tipo de momento al frente de Golden State y nada lo asusta, por lo que entiende que lo más sensato es afrontar cada caso con la respectivas honestidad que amerita, sin esconder nada.

La dura crítica de Steve Kerr a los Warriors

En ese sentido, Kerr afirmó que siente que Golden State se ha convertido en un equipo promedio, incapaz de asustar a los peces gordos, pero que tampoco es un caramelito que se puede superar con facilidad. Ahora, la preocupación está puesta en que esa irregularidad no se acrescente y que, por el contrario, se estabilice para comenzar a obtener un ritmo favorable en la temporada.

Stephen Curry será baja por tiempo indeterminado en Golden State Warriors. (GETTY IMAGES)

“Eres lo que tu récord dice que eres. Así que tenemos un récord de 10-10. Somos un equipo promedio. Creo que tenemos potencial para mucho más. Mi trabajo como entrenador es ayudar a estos chicos a encontrar ese ritmo que nos dé energía, separación y confianza”, expresó Kerr en rueda de prensa.

Mientras que por otro lado añadió: “Creo en ellos y en nuestros chicos. La continuidad que hemos tenido no solo el año pasado, sino también con Steph y Dray durante, ya sabes, 14 o 15 años, o lo que sea. Así que creo en ellos, y simplemente tenemos que seguir trabajando, y lo lograremos”.

Warriors tiene mucho trabajo por hacer, pero la buena noticia para ellos es que la campaña apenas va comenzando. Curry estará de baja por una semana como mínimo, por lo que se vendrán días importantes de acción en San Francisco sin la presencia de su máxima estrella sobre la duela.

En síntesis