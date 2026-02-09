Es tendencia:
¿Cómo quedó la lista de campeones del Super Bowl tras la victoria de Seattle Seahawks?

Todos los campeones del partido más importante de la liga de futbol americano de Estados Unidos tras la victoria de Seattle.

Por Agustín Zabaleta

© Getty ImagesTodos los campeones del partido más importante de la liga de futbol americano de Estados Unidos

Tras un duelo lleno de emociones, llegó el final del Super Bowl LX de la NFL con la coronación de los Seattle Seahawks, franquicia que obtuvo su segundo trofeo Vince Lombardi tras dominar y vencer 29-13 a los New England Patriots en el Levi’s Stadium de la ciudad de Santa Clara en California..

Con esto, la entidad del estado de Washington se une a los Miami DolphinsLos Ángeles Rams, Philadelphia Eagles, Indianapolis ColtsBaltimore Ravens y Tampa Bay Buccaneers como equipos dos veces monarcas de la NFL. En tanto, los de Foxborough no pudieron ser los máximos ganadores en solitario.

Más allá de ser los máximos ganadores junto a Pittsburgh Steelers, también son el conjunto con más caídas al consumar su sexta derrota en el juego grande. Por otro lado, cabe recordar que los de Seattle vuelven a tocar la gloria tras 12 años, luego de vencer en 2015 a Denver Broncos.

A su vez, un año después a esa consagración, los Patriots ganaron un Super Bowl precisamente ante los Seahawks, por lo que ahora el equipo del noroeste de Estados Unidos tuvo su propia revancha para poner tablas en lo que respecta a las definiciones del futbol americano.

Todos los campeones del Super Bowl

  1. Super Bowl I | Green Bay Packers 35-10 Kansas City Chiefs
  2. Super Bowl II | Green Bay Packers 33-14 Oakland Raiders
  3. Super Bowl III | New York Jets 16-7 Baltimore Colts
  4. Super Bowl IV | Kansas City Chiefs 23-7 Minnesota Vikings
  5. Super Bowl V | Baltimore Colts 16-13 Dallas Cowboys
  6. Super Bowl VI | Dallas Cowboys | Miami Dolphins
  7. Super Bowl VII | Miami Dolphins 14-7 Washington Redskins
  8. Super Bowl VIII | Miami Dolphins 24-7 Minnesota Vikings
  9. Super Bowl IX | Pittsburgh Steelers 16-6 Minnesota Vikings
  10. Super Bowl X | Pittsburgh Steelers 21-17 Dallas Cowboys
  11. Super Bowl XI | Oakland Raiders 32-14 Minnesota Vikings
  12. Super Bowl XII | Dallas Cowboys 27-10 Denver Broncos
  13. Super Bowl XIII | Pittsburgh Steelers 35-31 Dallas Cowboys
  14. Super Bowl XIV | Pittsrburgh Steelers 31-19 Los Ángeles Rams
  15. Super Bowl XV | Oakland Raiders 27-10 Philadelphia Eagles
  16. Super Bowl XVI | San Francisco 49ers 26-21 Cincinnati Bengals
  17. Super Bowl XVII | Washington Redskins 27-17 Miami Dolphins
  18. Super Bowl XVIII | Los Ángeles Raiders 38-9 Washington Redskins
  19. Super Bowl XIX | San Francisco 49ers 38-16 Miami Dolphins
  20. Super Bowl XX | Chicago Bears 46-10 New England Patriots
  21. Super Bowl XXI | New York Giants 39-20 Denver Broncos
  22. Super Bowl XXII | Washington Redskins 42-10 Denver Broncos
  23. Super Bowl XXIII | San Francisco 49ers 20-16 Cincinnati Bengals
  24. Super Bowl XXIV | San Francisco 49ers 55-10 Denver Broncos
  25. Super Bowl XXV | New York Giants 20-19 Buffalo Bills
  26. Super Bowl XXVI | Washington Redskins 37-24 Buffalo Bills
  27. Super Bowl XXVII | Dallas Cowboys 52-17 Buffalo Bills
  28. Super Bowl XXVIII | Dallas Cowboys 30-13 Buffalo Bills
  29. Super Bowl XXIX | San Francisco 49ers 49-26 San Diego Chargers
  30. Super Bowl XXX | Dallas Cowboys 27-17 Pittsburgh Steelers
  31. Super Bowl XXXI | Green Bay Packers 35-21 New England Patriots
  32. Super Bowl XXXII | Denver Broncos 31-24 Green Bay Packers
  33. Super Bowl XXXIII | Denver Broncos 34-19 Atlanta Falcons
  34. Super Bowl XXXIV | St. Louis Rams 23-16 Tennessee Titans
  35. Super Bowl XXXV | Baltimore Ravens 34-7 New York Giants
  36. Super Bowl XXXVI | New England Patriots 20-17 St. Louis Rams
  37. Super Bowl XXXVII | Tampa Bay Buccaneers 48-21 Oakland Raiders
  38. Super Bowl XXXVIII | New England Patriots 32-29 Carolina Panthers
  39. Super Bowl XXXIX | New England Patriots 24-21 Philadelphia Eagles
  40. Super Bowl XL | Pittsburgh Steelers 21-10 Seattle Seahawks
  41. Super Bowl XLI | Indianapolis Colts 29-17 Chicago Bears
  42. Super Bowl XLII | New York Giants 17-14 New England Patriots
  43. Super Bowl XLIII | Pittsburgh Steelers 27-23 Arizona Cardinals
  44. Super Bowl XLIV | New Orleans Saints 31-17 Indianapolis Colts
  45. Super Bowl XLV | Green Bay Packers 31-25 Pittsburgh Steelers
  46. Super Bowl XLVI | New York Giants 21-17 New England Patriots
  47. Super Bowl XLVII | Baltimore Ravens 34-31 San Francisco 49ers
  48. Super Bowl XLVIII | Seattle Seahawks 43-8 Denver Broncos
  49. Super Bowl XLIX | New England Patriots 28-24 Seattle Seahawks
  50. Super Bowl L | Denver Broncos 24-10 Carolina Panthers
  51. Super Bowl LI | New England Patriots 34-28 Atlanta Falcons
  52. Super Bowl LII | Philadelphia Eagles 41-33 New England Patriots
  53. Super Bowl LIII | New England Patriots 13-3 Los Ángeles Rams
  54. Super Bowl LIV | Kansas City Chiefs 31-20 San Francisco 49ers
  55. Super Bowl LV | Tampa Bay Buccaneers 31-9 Kansas City Chiefs
  56. Super Bowl LVI | Los Ángeles Rams 23-20 Cincinnati Bengals
  57. Super Bowl LVII | Kansas City Chiefs 38-35 Philadelphia Eagles
  58. Super Bowl LVIII | Kansas City Chiefs 25-22 San Francisco 49ers
  59. Super Bowl LIX | Philadelphia Eagles 40-22 Kansas City Chiefs
  60. Super Bowl LX | Seattle Seahawks | 29-13 New England Patriots
Máximos campeones del Super Bowl de la NFL

  • New England Patriots | 6 títulos | 2002, 2004, 2005, 2015, 2017 y 2019
  • Pittsburgh Steelers | 6 títulos | 1975, 1976, 1979, 1980, 2006 y 2009
  • Dallas Cowboys | 5 títulos | 1972, 1978, 1993, 1994 y 1996
  • San Francisco 49ers | 5 títulos | 1982, 1985, 1989, 1990 y 1995
  • Kansas City Chiefs | 4 títulos | 1970, 2020, 2023 y 2024
  • Green Bay Packers | 4 títulos | 1967, 1968, 1997 y 2011
  • New York Giants | 4 títulos | 1987, 1991, 2008 y 2012
  • Denver Broncos | 3 títulos | 1998, 1999 y 2016
  • Las Vegas Raiders | 3 títulos | 1977, 1981 y 1984
  • Washington Commanders | 3 títulos | 1983, 1988 y 1992
  • Philadelphia Eagles | 2 títulos | 2018 y 2025
  • Miami Dolphins | 2 títulos | 1973 y 1974
  • Los Angeles Rams | 2 títulos | 2000 y 2022
  • Indianapolis Colts | 2 títulos | 1971 y 2007
  • Baltimore Ravens | 2 títulos | 2001 y 2013
  • Tampa Bay Buccaneers | 2 títulos | 2003 y 2021
  • Seattle Seahawks | 2 títulos | 2014 y 2026
  • Chicago Bears | 1 título | 1986
  • New York Jets | 1 título | 1969
  • New Orleans Saints | 1 título | 2010
En síntesis

  • Seattle Seahawks vencieron 29-13 a New England Patriots, logrando su segundo trofeo Vince Lombardi.
  • El Super Bowl LX se disputó en el Levi’s Stadium de Santa Clara el 8 de febrero.
  • New England Patriots igualan a Steelers con 6 títulos, pero ostentan el récord de 6 derrotas.
Agustín Zabaleta
