¿Cómo quedó la lista de campeones del Super Bowl tras la victoria de Seattle Seahawks?

Tras un duelo lleno de emociones, llegó el final del Super Bowl LX de la NFL con la coronación de los Seattle Seahawks, franquicia que obtuvo su segundo trofeo Vince Lombardi tras dominar y vencer 29-13 a los New England Patriots en el Levi’s Stadium de la ciudad de Santa Clara en California..
Con esto, la entidad del estado de Washington se une a los Miami Dolphins, Los Ángeles Rams, Philadelphia Eagles, Indianapolis Colts, Baltimore Ravens y Tampa Bay Buccaneers como equipos dos veces monarcas de la NFL. En tanto, los de Foxborough no pudieron ser los máximos ganadores en solitario.
Más allá de ser los máximos ganadores junto a Pittsburgh Steelers, también son el conjunto con más caídas al consumar su sexta derrota en el juego grande. Por otro lado, cabe recordar que los de Seattle vuelven a tocar la gloria tras 12 años, luego de vencer en 2015 a Denver Broncos.
A su vez, un año después a esa consagración, los Patriots ganaron un Super Bowl precisamente ante los Seahawks, por lo que ahora el equipo del noroeste de Estados Unidos tuvo su propia revancha para poner tablas en lo que respecta a las definiciones del futbol americano.
Todos los campeones del Super Bowl
- Super Bowl I | Green Bay Packers 35-10 Kansas City Chiefs
- Super Bowl II | Green Bay Packers 33-14 Oakland Raiders
- Super Bowl III | New York Jets 16-7 Baltimore Colts
- Super Bowl IV | Kansas City Chiefs 23-7 Minnesota Vikings
- Super Bowl V | Baltimore Colts 16-13 Dallas Cowboys
- Super Bowl VI | Dallas Cowboys | Miami Dolphins
- Super Bowl VII | Miami Dolphins 14-7 Washington Redskins
- Super Bowl VIII | Miami Dolphins 24-7 Minnesota Vikings
- Super Bowl IX | Pittsburgh Steelers 16-6 Minnesota Vikings
- Super Bowl X | Pittsburgh Steelers 21-17 Dallas Cowboys
- Super Bowl XI | Oakland Raiders 32-14 Minnesota Vikings
- Super Bowl XII | Dallas Cowboys 27-10 Denver Broncos
- Super Bowl XIII | Pittsburgh Steelers 35-31 Dallas Cowboys
- Super Bowl XIV | Pittsrburgh Steelers 31-19 Los Ángeles Rams
- Super Bowl XV | Oakland Raiders 27-10 Philadelphia Eagles
- Super Bowl XVI | San Francisco 49ers 26-21 Cincinnati Bengals
- Super Bowl XVII | Washington Redskins 27-17 Miami Dolphins
- Super Bowl XVIII | Los Ángeles Raiders 38-9 Washington Redskins
- Super Bowl XIX | San Francisco 49ers 38-16 Miami Dolphins
- Super Bowl XX | Chicago Bears 46-10 New England Patriots
- Super Bowl XXI | New York Giants 39-20 Denver Broncos
- Super Bowl XXII | Washington Redskins 42-10 Denver Broncos
- Super Bowl XXIII | San Francisco 49ers 20-16 Cincinnati Bengals
- Super Bowl XXIV | San Francisco 49ers 55-10 Denver Broncos
- Super Bowl XXV | New York Giants 20-19 Buffalo Bills
- Super Bowl XXVI | Washington Redskins 37-24 Buffalo Bills
- Super Bowl XXVII | Dallas Cowboys 52-17 Buffalo Bills
- Super Bowl XXVIII | Dallas Cowboys 30-13 Buffalo Bills
- Super Bowl XXIX | San Francisco 49ers 49-26 San Diego Chargers
- Super Bowl XXX | Dallas Cowboys 27-17 Pittsburgh Steelers
- Super Bowl XXXI | Green Bay Packers 35-21 New England Patriots
- Super Bowl XXXII | Denver Broncos 31-24 Green Bay Packers
- Super Bowl XXXIII | Denver Broncos 34-19 Atlanta Falcons
- Super Bowl XXXIV | St. Louis Rams 23-16 Tennessee Titans
- Super Bowl XXXV | Baltimore Ravens 34-7 New York Giants
- Super Bowl XXXVI | New England Patriots 20-17 St. Louis Rams
- Super Bowl XXXVII | Tampa Bay Buccaneers 48-21 Oakland Raiders
- Super Bowl XXXVIII | New England Patriots 32-29 Carolina Panthers
- Super Bowl XXXIX | New England Patriots 24-21 Philadelphia Eagles
- Super Bowl XL | Pittsburgh Steelers 21-10 Seattle Seahawks
- Super Bowl XLI | Indianapolis Colts 29-17 Chicago Bears
- Super Bowl XLII | New York Giants 17-14 New England Patriots
- Super Bowl XLIII | Pittsburgh Steelers 27-23 Arizona Cardinals
- Super Bowl XLIV | New Orleans Saints 31-17 Indianapolis Colts
- Super Bowl XLV | Green Bay Packers 31-25 Pittsburgh Steelers
- Super Bowl XLVI | New York Giants 21-17 New England Patriots
- Super Bowl XLVII | Baltimore Ravens 34-31 San Francisco 49ers
- Super Bowl XLVIII | Seattle Seahawks 43-8 Denver Broncos
- Super Bowl XLIX | New England Patriots 28-24 Seattle Seahawks
- Super Bowl L | Denver Broncos 24-10 Carolina Panthers
- Super Bowl LI | New England Patriots 34-28 Atlanta Falcons
- Super Bowl LII | Philadelphia Eagles 41-33 New England Patriots
- Super Bowl LIII | New England Patriots 13-3 Los Ángeles Rams
- Super Bowl LIV | Kansas City Chiefs 31-20 San Francisco 49ers
- Super Bowl LV | Tampa Bay Buccaneers 31-9 Kansas City Chiefs
- Super Bowl LVI | Los Ángeles Rams 23-20 Cincinnati Bengals
- Super Bowl LVII | Kansas City Chiefs 38-35 Philadelphia Eagles
- Super Bowl LVIII | Kansas City Chiefs 25-22 San Francisco 49ers
- Super Bowl LIX | Philadelphia Eagles 40-22 Kansas City Chiefs
- Super Bowl LX | Seattle Seahawks | 29-13 New England Patriots
Máximos campeones del Super Bowl de la NFL
- New England Patriots | 6 títulos | 2002, 2004, 2005, 2015, 2017 y 2019
- Pittsburgh Steelers | 6 títulos | 1975, 1976, 1979, 1980, 2006 y 2009
- Dallas Cowboys | 5 títulos | 1972, 1978, 1993, 1994 y 1996
- San Francisco 49ers | 5 títulos | 1982, 1985, 1989, 1990 y 1995
- Kansas City Chiefs | 4 títulos | 1970, 2020, 2023 y 2024
- Green Bay Packers | 4 títulos | 1967, 1968, 1997 y 2011
- New York Giants | 4 títulos | 1987, 1991, 2008 y 2012
- Denver Broncos | 3 títulos | 1998, 1999 y 2016
- Las Vegas Raiders | 3 títulos | 1977, 1981 y 1984
- Washington Commanders | 3 títulos | 1983, 1988 y 1992
- Philadelphia Eagles | 2 títulos | 2018 y 2025
- Miami Dolphins | 2 títulos | 1973 y 1974
- Los Angeles Rams | 2 títulos | 2000 y 2022
- Indianapolis Colts | 2 títulos | 1971 y 2007
- Baltimore Ravens | 2 títulos | 2001 y 2013
- Tampa Bay Buccaneers | 2 títulos | 2003 y 2021
- Seattle Seahawks | 2 títulos | 2014 y 2026
- Chicago Bears | 1 título | 1986
- New York Jets | 1 título | 1969
- New Orleans Saints | 1 título | 2010
En síntesis
- Seattle Seahawks vencieron 29-13 a New England Patriots, logrando su segundo trofeo Vince Lombardi.
- El Super Bowl LX se disputó en el Levi’s Stadium de Santa Clara el 8 de febrero.
- New England Patriots igualan a Steelers con 6 títulos, pero ostentan el récord de 6 derrotas.