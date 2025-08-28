Colorín colorado esta novela se ha acabado. Cuando los aficionados de Dallas Cowboys se empezaban a ilusionar con la posibilidad de ver a Micah Parsons en la Semana 1, se reveló que la estrella defensiva fue intercambiada a Green Bay Packers y, de paso, logró un récord en la NFL.

Luego de cuatro temporadas en la NFL en las que en todas logró el doble dígito de sacks (capturas al mariscal de campo) y fue seleccionado al Pro Bowl, hubo un quiebre en la relación entre Parsons y los Cowboys que no tuvo retorno…

Todo se empezó a caer desde el primero de agosto de 2025 cuando Micah Parsons publicó en X que “quería estar aquí. Hice todo lo posible para demostrar que quería ser un Cowboy y llevar la estrella en mi casco. Lamentablemente, ya no quiero estar aquí. Ya no quiero que me obliguen a negociar a puerta cerrada sin la presencia de mi agente (…) he tomado una difícil decisión: ya no quiero jugar para los Dallas Cowboys. Mi solicitud de intercambio ha sido enviada personalmente a Stephen Jones“.

A pesar de que Parsons le pidió a los Vaqueros ser intercambiado para la temporada NFL 2025-26, Dak Prescott tenía la ilusión de verlo vestido de azul y blanco en el partido contra Philadelphia Eagles de la Semana 1 del jueves 4 de septiembre a las 20:20 P.M. al decir que “tengo confianza en eso. Solo espero, y sé que lo está, que esté listo para jugar”. Pero…

Micah Parsons se va de Dallas Cowboys y firma con Green Bay Packers

Love, QB de Packers, ahora será compañero de Parsons. (Foto: Getty Images)

“Último minuto: Los Dallas Cowboys están intercambiando a Micah Parsons a los Green Bay Packers, dijeron fuentes a Adam Schefter. Parsons y los Packers ya llegaron a un acuerdo para un contrato de cuatro años por $188 millones de dólares. El contrato incluye 120 millones de dólares totalmente garantizados al momento de la firma y convierte a Parsons en el jugador mejor pagado (no quarterback) en la historia de la NFL“, publicó la cuenta oficial de ESPN (inglés) en X.

El jugador que Cowboys recibió en el intercambio de Parsons a Packers

Luego de revelarse que Parsons logró el récord de ser el jugador (no mariscal de campo) mejor pagado de la historia de la NFL, el periodista Adam Schefter reveló los detalles del intercambio que sacudió a toda la liga:

Dallas Cowboys recibe a: Kenny Clark (tacle defensivo) y dos picks de primera ronda del NFL Draft.

Green Bay Packers recibe a Micah Parsons.