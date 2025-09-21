¿Juega Tucker Kraft HOY en Packers vs. Browns por la Semana 3 de la NFL 2025?

Green Bay Packers comenzó con el pie derecho en la temporada 2025 de la NFL. El equipo de Wisconsin lleva un 2-0 en este inicio de curso luego de sus triunfos por 27-13 ante Detroit Lions en el debut y la victoria por 27-18 contra Washington Commanders. Sin embargo, este domingo tendrán una cita difícil en condición de visitante con Cleveland Browns.

Ahora bien, los Packers podrían estar frente a un obstáculo en su misión de continuar por la senda de la victoria. Y es que el ala cerrada Tucker Kraft -pieza clave en este inicio de campaña- está en duda por una lesión que sufrió el pasado jueves en un entrenamiento. De hecho, no formó parte de la sesión del viernes y la preocupación se adueñó de la escena.

No obstante, el experto Tom Pelissero llevó calma a todos los aficionados de los Packers a través de su cuenta oficial de X. “Buenas noticias para Green Bay: después de un susto por una lesión el jueves y de no practicar el viernes, se espera que el TE de los #Packers, Tucker Kraft, juegue el domingo contra los #Browns , según The Insiders”, informó Pelissero.

Tucker Kraft en la victoria de los Packers vs. Washington Commanders (GETTY IMAGES)

¿Qué lesión sufrió Tucker Kraft?

También según The Insiders, Tucker Kraft sufrió una lesión en la rodilla izquierda en la práctica del jueves. En un primer momento se llegó a pensar que era grave, pero todo habría quedado en un simple golpe, aunque su presencia contra los Browns no está confirmada. Kraft viene de una gran actuación con 124 yardas y un TD ante Commanders.