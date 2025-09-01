Noticias NFL: Micah Parsons revela detalles de la negociación con Jerry Jones y David Mulugheta para el trato Cowboys-Packers

Micah Parsons reveló nuevos detalles sobre las horas previas a que su agente, David Mulugheta, le informara que los Dallas Cowboys estaban dispuestos a traspasarlo a los Green Bay Packers. El jugador admitió que, ese mismo día, ya estaba perdiendo la paciencia.

”Le dije a Dave ‘Hermano, no sé qué va a pasar, pero necesito que hagas algo pronto’. No había dejado de jugar al fútbol americano tanto tiempo desde que estaba en séptimo grado. Le dije: ‘Hermano, tienes que darte prisa y meterme en el campo. Tienes que ponerme en marcha. No me gusta esperar. No entiendes el alivio que siento. Es horrible extrañar lo que amas. No pude estar ahí y eso me dolió más que nada”’, comentó la estrella de la NFL.

Como táctica de presión, alegando una lesión de espalda, Micah Parsons no participó en el campamento de entrenamiento ni en la pretemporada mientras buscaba una extensión de contrato con los Dallas Cowboys . Finalmente, tras el traspaso, consiguió el acuerdo con Green Bay por cuatro años y 188 millones de dólares.

¿Los Cowboys cambiaron a Micah Parsons?

Sí, los Cowboys intercambiaron a Micah Parsons con los Packers y, a favor, recibieron dos selecciones de primera ronda y a Kenny Clark. El ala defensiva reveló que, aunque era una posibilidad muy remota, perderse los partidos de temporada regular con el equipo de Dallas sí estaba sobre la mesa.

”Estaba preocupado. Obviamente no era lo que quería (perderme partidos). No quería perder oportunidades. No solo para alimentar a mi familia, sino, como dije, a la hermandad. Ellos me querían en el campo con la misma intensidad que yo. Me ven como su hermano mayor, como diciendo: ‘Tiene que estar ahí. Sé que podemos ganar con él. Sé lo que puede hacer ahí’. Así que sí, estaba preocupado por eso, pero ahora está resuelto”, agregó.

