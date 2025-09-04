Leyenda de los Cowboys reveló el culpable que Micah Parsons se fuera de Dallas: “Arruinaste tu trabajo”

Llegó la hora cero para el inicio de la temporada 2025-26 y Dallas Cowboys no contó con su estrella defensiva Micah Parsons para el partido contra Philadelphia Eagles de la Semana 1 el jueves 4 de septiembre a las 20:20 ET. ¿El motivo? El ala defensiva jugará en Green Bay Packers y una leyenda de la NFL no dudó en revelar quién fue el culpable de que se fuera de los Vaqueros.

Parsons le había pedido un intercambio a los Cowboys el primero de agosto, pero tanto Jerry Jones, dueño del equipo, como el mariscal de campo Dak Prescott habían dado señales que era posible que el cuatro veces Pro Bowl se quedara, al menos, un año más en Dallas.

¿Y entonces qué pasó? Micah Parsons publicó en X que “sí, quería estar aquí. Hice todo lo posible para demostrar que quería ser un Cowboy y llevar la estrella en mi casco. Lamentablemente, ya no quiero estar aquí. Ya no quiero que me obliguen a negociar a puerta cerrada sin la presencia de mi agente“. Con esta información sobre la mesa, Michael Irvin, tres veces campeón del Super Bowl con los Vaqueros, tuvo claro quién fue el culpable que la estrella defensiva de Dallas terminara en Green Bay Packers.

El culpable que Micah Parsons terminara en los Packers, según una leyenda de la NFL

Michael Irvin y Micah Parsons. (Foto: Getty Images)

“Él dijo: ‘Micah quería ser un Dallas Cowboy‘. Entonces, tu siguiente declaración es nula. Todo lo demás es nulo. Arruinaste tu trabajo. No quiero oírte decir: ‘Aumenté la cifra en cinco millones de dólares’. Eso es dinero nuevo, año nuevo. Eso es valor futuro, no valor presente. Podrías haber llegado a un acuerdo para que Micah se llevara a casa más dinero. Podrías haber llegado a un acuerdo, y deberían haber dejado de lado sus egos y haberlo cerrado“, afirmó Irvin en el ‘Show de Dan Patrick’ sobre David Mulugheta, representante de Parsons.

¿Buena decisión de Dallas Cowboys? Parsons llegó lesionado a Green Bay Packers

El 28 de agosto de 2025 se anunció la llegada de Micah Parsons Green Bay Packers y no tardó en salir el reporte que padece un esguince en la articulación facetaria a nivel L4/L5 en la región lumbar. Con este panorama, se instaló la premisa que necesitaría aplicarse una inyección epidural para poder jugar contra Detroit Lions el domingo 7 de septiembre a las 16:25 ET.

