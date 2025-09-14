Mientras Jordan se retiró a los 40 años, a esta edad se retiraría Canelo Álvarez tras perder con Crawford

Era el evento deportivo de septiembre y, por qué no decirlo, del año. Saúl ‘Canelo’ Álvarez peleó contra Terence ‘Bud’ Crawford en la categoría super-medio, perdió por decisión unánime y fue inevitable no preguntarse cuándo se va a retirar utilizando como comparación una leyenda de la talla de Michael Jordan.

Luego de los primeros asaltos en los que empezó a encontrar su ritmo, Crawford se impuso desde el contraataque, la velocidad y mucho movimiento lateral para empezar a construir una victoria contundente contra Canelo Álvarez. Las tarjetas de los jueces fueron: 116-112, 115-113 y 115-113.

Ya sin la distinción de ser el campeón indiscutido de la categoría super-medio con los títulos AMB, CMB, FIB, y OMB, Saúl Álvarez recibió duras críticas que pusieron el retiro sobre la mesa. “El Canelo dice que toma riesgos… ¿Cuál riesgo? ¿Hacer subir a un boxeador dos divisiones? ¿Cobrar una bolsa de más de 100 millones de dólares? Saúl Álvarez fue siempre un boxeador limitado con una gran capacidad de mercadotecnia. El ‘mito’ se está acabando“, publicó el periodista David Faitelson.

Michael Jodan se retiró tres veces de la NBA con esta edad

Michael Jordan se retiró con 6 títulos en la NBA. (Foto: Getty Images)

Primero fue el 6 de octubre de 1993 a los 30 años, luego llegó un segundo retiro con 35 años el 13 de enero de 1999 y, por último, Michael Jordan se retiró por tercera y última vez de la NBA el 16 de abril de 2003 con seis títulos en Chicago Bulls a los 40 años. ¿Saúl ‘Canelo’ Álvarez lo hará con más o menor edad?

Canelo Álvarez se retiraría con menor edad al retiro de Michael Jordan

BOLAVIP le consultó a la inteligencia artificial de ‘ChatGPT’ cuándo se retiraría ‘Canelo’ Álvarez tras la derrota contra Terence Crawford y… ¡Oh sorpresa! Lo haría con menor edad al retiro de Michael Jordan. “Lo más razonable es que Canelo se retire entre los 37 y 38 años, es decir hacia 2027-2028, una vez cumpla las dos peleas que le restan del contrato con Riyadh Season. Si mantiene motivación y el físico le responde, podría estirar hasta los 39 años (2029), pero lo veo menos probable tras esta derrota”, señaló ‘ChatGPT’.

