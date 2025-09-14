Es tendencia:
logotipo del encabezado
NBA

Mientras Jordan se retiró a los 40 años, a esta edad se retiraría Canelo Álvarez tras perder con Crawford

Tras la caída con Crawford, el futuro de Canelo quedó en duda: así fue como se comparó su posible retiro con el de Michael Jordan en la NBA.

Por Julio Montenegro

Canelo Álvarez y Michael Jordan tendrían edades diferentes del retiro.
© Getty ImagesCanelo Álvarez y Michael Jordan tendrían edades diferentes del retiro.

Era el evento deportivo de septiembre y, por qué no decirlo, del año. Saúl ‘Canelo’ Álvarez peleó contra Terence ‘Bud’ Crawford en la categoría super-medio, perdió por decisión unánime y fue inevitable no preguntarse cuándo se va a retirar utilizando como comparación una leyenda de la talla de Michael Jordan.

Luego de los primeros asaltos en los que empezó a encontrar su ritmo, Crawford se impuso desde el contraataque, la velocidad y mucho movimiento lateral para empezar a construir una victoria contundente contra Canelo Álvarez. Las tarjetas de los jueces fueron: 116-112, 115-113 y 115-113.

Ya sin la distinción de ser el campeón indiscutido de la categoría super-medio con los títulos AMB, CMB, FIB, y OMB, Saúl Álvarez recibió duras críticas que pusieron el retiro sobre la mesa. “El Canelo dice que toma riesgos… ¿Cuál riesgo? ¿Hacer subir a un boxeador dos divisiones? ¿Cobrar una bolsa de más de 100 millones de dólares? Saúl Álvarez fue siempre un boxeador limitado con una gran capacidad de mercadotecnia. El ‘mito’ se está acabando, publicó el periodista David Faitelson.

Publicidad

Michael Jodan se retiró tres veces de la NBA con esta edad

Michael Jordan se retiró con 6 títulos en la NBA. (Foto: Getty Images)

Michael Jordan se retiró con 6 títulos en la NBA. (Foto: Getty Images)

Primero fue el 6 de octubre de 1993 a los 30 años, luego llegó un segundo retiro con 35 años el 13 de enero de 1999 y, por último, Michael Jordan se retiró por tercera y última vez de la NBA el 16 de abril de 2003 con seis títulos en Chicago Bulls a los 40 años. ¿Saúl ‘Canelo’ Álvarez lo hará con más o menor edad?

Canelo Álvarez se rinde ante Terence Crawford: “Es mejor que Mayweather”

ver también

Canelo Álvarez se rinde ante Terence Crawford: “Es mejor que Mayweather”

Canelo Álvarez se retiraría con menor edad al retiro de Michael Jordan

BOLAVIP le consultó a la inteligencia artificial de ‘ChatGPT’ cuándo se retiraría ‘Canelo’ Álvarez tras la derrota contra Terence Crawford y… ¡Oh sorpresa! Lo haría con menor edad al retiro de Michael Jordan. “Lo más razonable es que Canelo se retire entre los 37 y 38 años, es decir hacia 2027-2028, una vez cumpla las dos peleas que le restan del contrato con Riyadh Season. Si mantiene motivación y el físico le responde, podría estirar hasta los 39 años (2029), pero lo veo menos probable tras esta derrota”, señaló ‘ChatGPT’.

Publicidad

Encuesta

¿A qué edad crees que se va a retirar Canelo Álvarez?

YA VOTARON 0 PERSONAS

julio montenegro
Julio Montenegro
Lee también
Tiembla LeBron: Estos serían los puntos que anotaría Jordan si sale del retiro
NBA

Tiembla LeBron: Estos serían los puntos que anotaría Jordan si sale del retiro

Fue MVP de la NBA, se retiró entre las sombras y ahora se dedica al ajedrez
NBA

Fue MVP de la NBA, se retiró entre las sombras y ahora se dedica al ajedrez

Rodman descartó a Michael Jordan y eligió al jugador más difícil
NBA

Rodman descartó a Michael Jordan y eligió al jugador más difícil

¿Por qué no juegan Ezequiel Bullaude y Mourad El Ghezouani en Atlético San Luis vs. Xolos por el Apertura 2025?
Liga MX

¿Por qué no juegan Ezequiel Bullaude y Mourad El Ghezouani en Atlético San Luis vs. Xolos por el Apertura 2025?

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo