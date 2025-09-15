¿Por qué Terence Crawford le devolvió sus cinturones a Canelo Álvarez tras vencerlo?

La pelea entre el mexicano Saúl Canelo Álvarez y el norteamericano Terence Crawford terminó con la victoria del segundo por tarjetas al conocerse los resultados de 116-112, 115-113 y 115-113 por parte de los jueces. Con decisión unánime hubo sorpresa por parte del estadounidense, que impactó por su buen rendimiento.

ver también ¿A cuánto ascendió la fortuna de Canelo Álvarez después de perder con Terence Crawford en Las Vegas?

Sin embargo, no solo alucinó a propios y extraños por la pelea en sí misma, sino también por un gesto que tuvo tras la pelea contra el mexicano. Ni más ni menos que la devolución de los cinturones de campeón que estaban en juego en la pelea.

Y es que tras el combate, ya con el triunfo asegurado, Crawford posó en la conferencia de prensa con los cuatro cinturones que lo acreditaban como nuevo mandamás de la categoría. Luego, frente a las cámaras y con total serenidad, entregó las fajas de regreso a Álvarez, lo que generó especulaciones sobre si el tapatío seguiría siendo campeón.

Publicidad

Publicidad

Terence Crawford posó en la conferencia de prensa con los cinturones ganados. [Foto: Getty Images]

Lejos de ser una confusión, la acción tiene una explicación dentro de la tradición boxística. Los cinturones que se disputan en el ring suelen ser los que pertenecen al campeón reinante, en este caso, Canelo. Tras perder el combate, esas mismas fajas se devuelven porque los organismos internacionales entregarán a Crawford sus propios cinturones nuevos, acreditándolo oficialmente como el campeón del peso supermediano.

De esta manera, aunque el tapatío conserve físicamente los cinturones que le regresó su rival de turno, deportivamente ya no ostenta ningún campeonato mundial y deberá tener la revancha para recuperarlos. Un desafío más que grande para el boxeador.

Publicidad

Publicidad

ver también No se vio en TV: la reacción de Canelo Álvarez ante un golpe impactante de Terence Crawford

¿Cuándo vuelve a pelear Canelo Álvarez?

Vale aclarar que tras esta pelea, Canelo Álvarez no volverá a pelear en este 2025, por lo que la agenda del nacido en México pasa para el 2026. Los rumores apuntan a que, más allá de una posible revancha con Crawford, precisamente pueda ser otra revancha pero contra Dmitry Bivol, quien lo venció en 2022.