En marzo ya se cumplirá un año desde que Guido Pizarro se retiró y a las pocas horas se transformó en el entrenador de Tigres en reemplazo de Veljko Paunovic. El argentino estuvo cerca de ganar su primer título como técnico y terminó como subcampeón del Apertura 2025.

El repentino retiro de Guido Pizarro para convertirse en el DT de los Felinos llamó mucho la atención en el momento que sucedió. Finalmente, el entrenador argentino reveló los detalles y la historia de cómo ocurrieron los sucesos.

¿Cómo se convirtió Guido Pizarro en el técnico de Tigres?

“Yo tenía la decisión tomada de que, cuando terminara la temporada, me retiraría como jugador profesional para enfocarme en ser entrenador. Sin embargo, no imaginaba que todo se adelantaría, y mucho menos que el paso a empezar a dirigir se diera en apenas dos días”, comenzó relatando Guido Pizarro en Coaches’ Voice.

Todo comenzó luego de un triunfo de Tigres por 2-1 ante Necaxa del 1 de marzo de 2025. “Después de jugar ante Necaxa llegamos de madrugada a nuestras instalaciones, en Monterrey. Pero ahí empezó a correr la noticia de que podía ser que nuestro entrenador no continuara en el equipo. A partir de eso, el entrenamiento del día siguiente se pasó a la tarde. Era todo lo que sabíamos los jugadores hasta ese momento”.

Guido Pizarro ganó 9 títulos con Tigres como jugador (Getty Images)

“El 2 de marzo por la mañana recibí la llamada de la directiva para reunirme con ellos. Y ahí, en esa reunión, me preguntaron si quería hacerme cargo del equipo. ‘¿Qué piensas?’, añadieron. Yo no me lo esperaba, pero no dudé en mi respuesta. Aunque, antes de decir nada, necesitaba saber si el entrenador anterior ya estaba enterado de que no seguiría, porque quería ir de frente. El club me confirmó que ya se lo había comunicado y entonces di mi respuesta: ‘Por supuesto que sí’“, detalló Guido Pizarro.

Por otro lado, el técnico explicó cuál es la mentalidad que plantea en Tigres: “Respecto al futuro, las expectativas son competir. Me importa competir desde nuestras formas, ser un equipo fuerte en una liga muy pareja, y pongo el foco en el crecimiento diario y en ayudar a los jugadores a alcanzar su máxima expresión. Nunca entendí, ni como jugador ni como técnico, que el objetivo solo sea ganar. Ganar debe ser consecuencia del trabajo diario, de las ideas y de la valentía para jugar”.

“Lo digo muchas veces: tengo plena confianza en lo que podemos hacer a través del trabajo y del crecimiento como equipo. Se ha dado una reestructuración, con chicos nuevos que están apareciendo y rindiendo muy bien”, concluyó Guido Pizarro.

