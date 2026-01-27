Julio César Chávez Jr. quiere pelear contra el boxeador que tanto esquivó Canelo Álvarez

Julio César Chávez Jr volvió a subirse al ring el sábado pasado en un combate contra Ángel Julián Sacco por peso crucero. El mexicano ganó la pelea organizada en San Luis Potosí sin problemas luego de noquear al boxeador argentino en el cuarto asalto.

Esta pelea significó el regreso de Julio César Chávez Jr luego de lo que fue su derrota con Jake Paul en el combate realizado en junio de 2025. Después de su victoria, el hijo de la leyenda ya tiene claro a quién quiere enfrentar: a David Benavídez o a Gilberto ‘Zurdo’ Ramírez.

“Me gustaría una pelea con el ganador del pleito mexicano David Benavídez contra Gilberto ‘Zurdo’ Ramírez por el campeonato”, manifestó Julio César Chávez Jr en una plática con el medio ESTO.

¿Cuándo pelean David Benavidez y Gilberto Ramírez?

David Benavidez y Gilberto ‘Zurdo’ Ramírez lucharán el próximo 2 de mayo en Las Vegas por los títulos AMB y OMB de peso crucero. Este será el primer combate del nacido en Phoenix en las 200 libras y la pelea pasa a primera plana considerando que Canelo Álvarez no podrá subirse al ring todavía en esa época.

Julio César Chávez Jr contra Ángel Julián Sacco (@jcchavezjr)

David Benavidez ha manifestado el deseo de luchar con Canelo Álvarez, pero el tapatío nunca le concedió la pelea. De esta manera, el púgil que tiene un récord de 31-0 decidió subir por primera vez al peso crucero y no la tendrá fácil a la hora de enfrentar a Gilberto ‘Zurdo’ Ramírez.

Más allá de los dichos de Julio César Chávez Jr, la actualidad marca que el hijo de la leyenda está lejos del nivel de David Benavidez o de Gilberto ‘Zurdo’ Ramírez y que tendría muy pocas chances en un combate contra uno de ellos. De todos modos, aún falta saber cuál de los dos ganará en Las Vegas el próximo 2 de mayo.

