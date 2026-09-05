Javier Aguirre hizo un balance de su ciclo a dos meses del partido de México frente a Inglaterra en el Mundial 2026.

Javier Aguirre habló de su último paso por la Selección Mexicana precisamente dos meses después del partido frente a Inglaterra por los octavos de final del Mundial 2026. El ‘Vasco’ apareció públicamente junto con Rafa Márquez en el evento ‘México Siglo XXI’ y allí hizo un repaso de su ciclo.

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“Platicando con mi esposa Silvia, sentíamos que le debíamos algo a la afición. Mi carrera había tenido altibajos y nunca imaginé este cierre. Fueron 22 meses inolvidables, era la cereza del pastel y estoy en paz. Después de Japón (Mundial 2002) me fui a España y me autoexilié. No me fui contento con esa derrota con Argentina, estuve dando vueltas, estuve en Egipto, pero siempre estuve en deuda con el país, se presentó la oportunidad y no la dejamos escapar”, comenzó diciendo el técnico.

“Logramos que todos quedaran orgullosos de ser mexicanos, lloramos con el himno, se llama legado y una manera de devolver a la gente su cariño. En ese sentido lo dimensionas y la palabra común es ‘gracias’”, agregó Javier Aguirre sobre lo sucedido en la Copa del Mundo.

Javier Aguirre sobre Rafa Márquez

Por otra parte, el ‘Vasco’ elogió a Rafa Márquez, dijo que está preparado para asumir su nuevo rol como entrenador y además mencionó que tanto ‘El Káiser’ como ‘Memo’ Ochoa fueron claves para formar un buen grupo humano en el Tri.

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“Conoce perfectamente la selección y nos va a llevar a buen puerto. Gracias a Rafa y Memo se dio una buena dinámica. Definitivamente por cuestión generacional yo no llegaba al léxico de muchachos como Gilberto Mora. Con estos dos, por el respeto que le tenían el resto de los jugadores, por su legado entre sus mundiales, el vestidor se cuadraba con ellos dos”, comentó Javier Aguirre.

Javier Aguirre y Rafa Márquez (Getty Images)

Por su parte, Rafa Márquez agradeció los dichos del ‘Vasco’ y lo destacó: “Quizá no habíamos convivido tanto, éramos jugador y entrenador. Y es un extraordinario gestor, el ambiente que se formó en la selección es gracias a Javier. Lo que vivimos ahora es diferente, el Mundial es casa fue diferente. Lo que generó de principio a fin fue una familia, y él lo mencionaba cada vez que podía”.

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La Selección Mexicana entra en un nuevo ciclo con Rafa Márquez y ya este mes vuelve a jugar oficialmente. El Tri se enfrenta con Colombia y Perú el 26 y 29 de septiembre, respectivamente, por la Fecha FIFA que se lleva a cabo.

En síntesis