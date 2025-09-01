El dinero no lo es todo: la familia siempre será más importante que la gloria

El mismo que luego de quedar eliminado en una serie de Playoffs dio una cátedra de competitividad y valores en la vida, es el mismo que demuestra que la fama y el éxito no son excusas para modificar los principios de un ser humano. Giannis Antetokounmpo tiene las cosas muy claras y si, para ayudar a su familia y a los que más quiere, tiene que renunciar a su éxito personal, entonces ese es un sacrifico que él está dispuesto a realizar. Tal vez, como muy pocos lo harían.

Una de las grandes novelas de la agencia libre en la NBA involucra a Giannis y una posible salida de Milwaukee Bucks para pasar Golden State Warriors. En San Francisco la ilusión creció mucho, pero finalmente todo parece que quedará en una simple intención, ya que el griego permanecerá en la Conferencia Este.

Giannis no es Bucks ni de Warriors, es de donde lo necesite su familia

Las informaciones son claras: Antetokounmpo no se siente feliz en Milwaukee. La franquicia ha perdido un valor considerable en las últimas temporadas y muy lejos está de parecerse a aquella que se consagró como campeona en 2021. En ese sentido, Giannis siempre fue claro en presionar a la directiva de Bucks para pedir por fichajes que elevaran el nivel del equipo.

El punto más crítico llegó en este presente. Luego de la salida de Damian Lillard, Antetokounmpo no tiene otra estrella en el roster además de él, lo que significó un golpe muy duro en sus aspiraciones de ser competitivo. Eso, sumado a que quienes llegaron no permiten dar un salto de calidad, terminaron por conformar una plantilla que no ilusiona demasiado a los aficionado pensando en luchar por cosas importantes.

Sin embargo, parece que Giannis está dispuesto a permanecer en Milwaukee. En las últimas horas, los Bucks decidieron darle un nuevo contrato a Thanasis Antetokounmpo, el hermano mayor de la estrella. El mismo tiene una extensión de un año y un pago de tres millones de dólares y esto puede ser el factor final que se necesitaba para terminar de confirmar la estadía del ídolo en su casa.

El nivel de Thanasis es muy criticado en la liga y, de hecho, suma minutos en momentos completamente insignificantes, lo que deja a las claras que permanece en la plantilla por un pedido expreso de su hermano. De esta manera, si en Bucks accedieron a dejar en el roster a un jugador que no aporta nada dentro de la duela, es porque todo indica que Giannis está dispuesto a permanecer en el proyecto que lidera hace tantos años.

Por su parte, los Warriors deberán seguir esperando para cumplir uno de los máximos sueños que es darle a Stephen Curry una última oportunidad de conquistar la NBA. A mediados de la temporada pasa llegó Jimmy Butler y el equipo tuvo una gran mejora en su nivel, pero en San Francisco deseaban un poco más. No se dará.