Luego de sonar para Warriors y Lakers, se confirmó en dónde jugará Giannis Antetokounmpo

Una de las grandes novelas de la temporada baja de la NBA 2025-26 ha llegado a su fin. Por lo menos, por ahora… Luego de sonar para llegar a Golden State Warriors y Los Angeles Lakers, se confirmó en dónde jugará Giannis Antetokounmpo. ¡Lo dijo el periodista que da las noticias bomba de la liga!

Milwaukee Bucks no solo quedó eliminado en la primera ronda de los NBA Playoffs por tercera temporada consecutiva, también decidieron dejar en libertad a una estrella de la talla de Damian Lillard. La continuidad de Antetokounmpo empezó a estar en duda.

Ante este escenario, el portal ‘The Ringer’ instaló la narrativa que Giannis Antetokounmpo podría llegar a Golden State Warriors y Los Angeles Lakers. Mientras que Howard Beck señaló que ‘El Monstruo Griego’ estaría interesado en llegar a “uno de los equipos de Los Ángeles (Lakers o Clippers) o uno de los equipos de Nueva York o tal vez Miami“, Logan Murdock afirmó que el deseo de Giannis sería “jugar con Steph (Curry) en un futuro muy cercano y ser compañeros de equipo”.

No es ni en Lakers, ni en Warriors: se confirmó en dónde jugará Antetokounmpo

Giannis Antetokounmpo tiene dos premios MVP. (Foto: Getty Images)

Luego de sonar para Lakers y Warriors, el periodista Shams Charania, de ESPN, confirmó en dónde jugará Antetokounmpo en la temporada 2025-26: “Thanasis Antetokounmpo firmará un contrato garantizado de un año por 2.9 millones de dólares para regresar a los Milwaukee Bucks, según informaron fuentes a ESPN. Antetokounmpo jugó para los Bucks de 2019 a 2024. Esto también significa que, tras un verano explorando opciones, Giannis se quedará en Milwaukee para comenzar la temporada“.

Este será el dinero que ganará Giannis Antetokounmpo en la NBA 2025-26

Con la confirmación, por ahora, que Giannis Antetokounmpo seguirá en Milwaukee Bucks, la estrella de la NBA tiene garantizado ganar $54.1 millones de dólares durante la temporada 2025-26. Tiene contrato en los Bucks hasta el final de la campaña 2027-28 si hace uso de una opción jugador para esa temporada.

