El español anunció que le pondrá punto final a su trayectoria. Aquí, lo recordamos como lo que es: una leyenda.

El asfalto del circuito Ricardo Tormo de Valencia recibió este viernes 27 de noviembre una noticia que detuvo el pulso del deporte motor. A los 33 años y en la cima absoluta del mundo tras conquistar hace apenas una semana su décima corona global, Marc Márquez anunció su retiro definitivo del motociclismo profesional. El niño de Cervera que convirtió cada curva en un acto de fe eligió despedirse a su manera, como rey vigente del MotoGP, antes de bajar el telón este domingo en Cheste.

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Su historia se escribió desde la precocidad y la rebeldía de quien jamás aceptó los límites físicos ni las jerarquías establecidas. Tras coronarse en 125cc en 2010 y en Moto2 en 2012, irrumpió en la categoría reina en 2013 para proclamarse el campeón más joven de todos los tiempos en su temporada de estreno. Aquel fue el punto de partida de un dominio magnético con Honda y de una resurrección épica junto a Ducati que lo llevó a acumular 10 títulos mundiales —ocho de ellos en MotoGP para igualar a Giacomo Agostini y superar los nueve de Valentino Rossi—, además de 106 victorias y 173 podios.

Para entender la dimensión de su leyenda basta con observar su huella sobre la pista: Márquez reinventó la física de la conducción moderna. Con inclinaciones imposibles, salvadas con el codo sobre el piano que desafiaban cualquier ley de gravedad y una voracidad competitiva única, transformó la agresividad en arte puro. No corría solo contra el cronómetro ni contra sus rivales, sino contra su propia sombra en cada frenada al límite.

Sin embargo, detrás de la sonrisa eterna y del brillo de los trofeos habitaba una batalla silenciosa contra su propio cuerpo. El calvario de las lesiones, iniciado años atrás y agravado esta temporada por una nueva cirugía en su brazo derecho y el regreso intermitente de episodios de visión doble (diplopía), terminó por marcar una frontera imposible de ignorar.

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Con la honestidad brutal de los verdaderos guerreros, el piloto español confesó entre lágrimas que el cuerpo y la mente dijeron basta tras sentir miedo por las secuelas que un nuevo golpe podría dejar en su vida personal. Pese a tener contrato vigente con Ducati hasta 2028, comprendió que la gloria deportiva jamás puede valer más que la integridad humana.

Se marcha así el “Trueno de Cervera”, el joven que deslumbró al planeta entero y obligó a reescribir todos los manuales de velocidad. Quedarán para siempre sus remontadas imposibles, su dorsal 93 tatuado en la memoria colectiva y la certeza de haber visto cabalgar a un genio irrepetible sobre dos ruedas.

En síntesis

Marc Márquez anunció su retiro definitivo del motociclismo este viernes 27 de noviembre en Valencia.

anunció su retiro definitivo del motociclismo este en Valencia. El piloto español de 33 años acumula 10 títulos mundiales , 106 victorias y 173 podios .

de acumula , y . Márquez tenía contrato con Ducati hasta 2028, pero decidió retirarse por lesiones y diplopía.