La mala noticia que recibió Luis Díaz en Bayern Múnich por la lesión de un compañero

Bayern Múnich le ganó 3-0 a Werder Bremen este sábado sin pasar dificultades y parece cuestión de tiempo para que el equipo bávaro vuelva a consagrarse en la Bundesliga. Luis Díaz fue titular en el partido y le dio una asistencia a Harry Kane para el segundo gol del inglés.

Sin embargo, en Bayern Múnich salió a la luz una noticia negativa después de lo que fue el triunfo del equipo. Manuel Neuer, capitán y máximo referente del plantel, se lesionó.

Los detalles de la lesión de Manuel Neuer

De acuerdo a lo informado por la institución alemana, Manuel Neuer sufrió una lesión muscular en la pantorrilla izquierda durante el juego ante Werder Bremen. Bayern Múnich no informó el tiempo de recuperación, pero se estima que sean mínimo entre dos o tres semanas.

El portero se había perdido varios partidos la temporada pasada pero en la campaña actual venía sin problemas físicos hasta que se produjo esta lesión. Aunque la fecha de regreso no es exacta, Manuel Neuer podría perderse los juegos ante Eintracht Frankfurt, Borussia Dortmund y Borussia Mönchengladbach.

Manuel Neuer sufrió una lesión muscular (Getty Images)

Cabe recordar que Manuel Neuer habló maravillas de Luis Díaz hace unas semanas: “Lo ves siempre en su lenguaje corporal, siempre nos está dando un esfuerzo, está trabajando muy duro, técnicamente es muy bueno, puede disparar con la derecha, con la izquierda. Así que él es uno de los mejores jugadores con los que he jugado. Estamos contentos de que lo tenemos en nuestro equipo“.

Mientras tanto, Luis Díaz seguirá jugando partidos con el Bayern Múnich y exhibiendo su gran nivel para intentar ganar títulos antes del Mundial 2026. El colombiano acumula 19 goles y 15 asistencias en 32 encuentros disputados con el equipo bávaro.

