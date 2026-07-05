Diario Olé de Argentina se burla de la eliminación de México utilizando al Chavo del 8

Un diario argentino se burló del Tri por quedar afuera del certamen internacional en manos de los Three Lions.

Por los Octavos de Final del Mundial 2026, Inglaterra fue más que México y lo venció 3-2 para avanzar a los Cuartos de Final, donde lo espera Noruega. Las anotaciones de Julián Quiñones y Raúl Jiménez no alcanzaron contra el doblete de Jude Bellingham y el penal de Harry Kane.

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Con esta eliminación, para todo México fue un gran dolor pero otros aprovecharon para burlarse. Y ese fue le caso del Diario Olé de Argentina, que se burló de la eliminación del conjunto nacional emulando el llanto del Chavo del 8 a través de un posteo en su cuenta de ‘X’, ex Twitter.

Como era de esperar, ese posteo se llenó de comentarios de argentinos que también se sumaban a la burla, de mexicanos repudiando el posteo, y personas de otras nacionalidades reaccionando al posteo. Cabe añadir que este posteo de Diario Olé ya era citando una burla por la eliminación de Brasil.

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Un sector de argentinos también reclamó por el posteo ya que celebraba una victoria de Inglaterra, un acérrimo rival de la Albiceleste dentro y fuera del campo de juego con todo lo que tiene que ver antiguos partidos y la historia por la Guerra de Malvinas.

¿Cuándo y contra quien vuelve a jugar México tras el Mundial 2026?

Tras quedar afuera del certamen internacional, el equipo tricolor volverá a la acción en septiembre en la Fecha FIFA con el inicio de la CONCACAF Nations League 2026-27. De momento los grupos no fueron sorteados por lo que el Tri espera aún conocer a sus rivales de zona.

En síntesis

Diario Olé: el medio argentino se burló de la eliminación de México.

el medio argentino se burló de la eliminación de México. Chavo del 8: la publicación en la red X emuló su llanto.

la publicación en la red X emuló su llanto. Inglaterra 3-2 México: los ingleses ganaron y avanzaron a Cuartos de Final.