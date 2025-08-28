Cuando Piero Quispe llegó a Ciudad Universitaria allá por fines del 2023, jamás se imagino que terminaría pasando por un escenario como el que se encuentra atravesando hoy en día en los Pumas de la UNAM. El volante peruano, que llegó con una mochila cargada de ilusiones, está a punto de irse con el bolso vacío y entre lágrimas en sus ojos.

En los clubes suele suceder que, de un día para otro, un entrenador decida no contar más con un determinado futbolista. En este caso, fue lo que ocurrió con Efraín Juárez, que le marcó la cruz al mediocampista y le comunicó que no tendrá lugar en la planificación del segundo semestre, por lo que sería una buena posibilidad para el ir a jugar a otro equipo.

Lo que quizás sí no es tan habitual es todo lo que pasó después entre club y futbolista: según informó César Luis Merlo en el stream ‘Vamos Show’, la directiva lo está presionando e invitando a irse del club a toda costa, ya que la institución necesita que libere urgentemente una plaza de jugador extranjero para realizar otro fichaje del exterior en su lugar.

De acuerdo al reportero argentino y la información que pudo recabar de sus fuentes dentro de CU, Pumas “le está pidiendo por favor que se vaya” al peruano, de todas las maneras posibles. Lo mismo están haciendo con gestiones y conversaciones con su agente, que sigue buscando propuestas que seduzcan a su representado lo suficiente como para aceptar emigrar.

El corresponsal ha apuntado que, durante los últimos días, Piero Quispe recibió entre dos y tres ofertas pero el propio jugador rechazó todas ellas, ya que no logró llegar a un entendimiento contractual con esos clubes pretendientes. Y esa situación generó una grieta todavía mayor con las autoridades del conjunto universitario.

Para facilitar la salida de Quispe y que además le surgan nuevos interesados, la dirigencia le habría brindado una nueva facilidad, según reveló CLM: le permitirá salir a préstamo sin cargo, evitándole a cualquier equipo tener que pagarle un monto adicional a Pumas. Sólo tendrían que arreglar con Piero el salario para que el mediocentro cambie de club.

En el balance de todas estas novedades, durante la plática virtual del especialista en fichajes internacionales, Merlo sostuvo, a modo de opinión más información, que “a la larga Quispe va a ceder por el apremio de Pumas”. De este modo, se espera que estos próximos días sean decisivos para que el volante decida su próximo destino y deje la plaza de NFM que en la institución ansiosamente aguardan utilizar.