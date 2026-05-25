Pumas empezó ganando el partido y se acercó al título, pero no pudo mantener la ventaja y terminó perdiendo sobre el final con Cruz Azul. De esta manera, la sequía de 15 años sin coronarse en la Liga MX se sostendrá al menos por un torneo más.

Publicidad

Efraín Juárez armó un gran equipo que estuvo al borde de darle un título a su afición. En este sentido, Álvaro Angulo, una de las figuras de Pumas a lo largo del Clausura 2026, reveló que el entrenador estaba muy golpeado pero que les dijo palabras esperanzadoras.

La palabra de Álvaro Angulo

“Está muy golpeado, por supuesto. Él ama esta institución y quería darle este campeonato. También nos dijo que vamos a seguir intentándolo, que ya nos pusimos un tope y de ahí no podemos bajarle. El próximo semestre Pumas tiene que ser campeón”, comentó el colombiano con FOX Sports.

Álvaro Angulo durante la final (Getty Images)

Publicidad

“Es muy difícil hablar después de una derrota, más cuando estás ilusionado con esta linda institución y esta hinchada, que la verdad se lo merecía. También hay que felicitar a Cruz Azul, por algo ganó el campeonato. Nosotros ahora pensaremos en descansar y en cómo afrontar el próximo semestre. Vamos a seguirlo intentando, de eso no hay duda. A la gente le digo que vamos a seguir intentándolo hasta que lo logremos”, agregó Álvaro Angulo.

Por último, el colombiano mencionó que duele especialmente por la afición y porque no pudieron darle una alegría después de tantos años: “Yo siento que no duele más por el rival, duele porque la hinchada ha esperado mucho. Obviamente queda un sinsabor porque es un rival directo, un clásico, y duele muchísimo, pero es más por el tiempo que lleva la afición esperando este momento”.

En síntesis

El lateral Álvaro Angulo reveló el mensaje del técnico tras perder la final con Cruz Azul.

El entrenador Efraín Juárez afirmó al plantel que el próximo semestre deben ser campeones de liga.

El club Pumas extendió su sequía de títulos a 15 años en la Liga MX.