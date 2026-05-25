Por la Vuelta de la Final de la Liguilla del Clausura 2026, Cruz Azul le dio vuelta el partido a Pumas UNAM en el Estadio Olímpico Universitario y se quedó con el trofeo de la Primera División de México. Con este título, la Máquina Cementera llegó a la 10° corona.
Con este resultado, los Universitarios sumaron su tercera derrota en la Final del certamen nacional tras su última conquista en el Clausura 2011. Cabe recordar que también cayeron ante Tigres UANL en el Apertura 2015 y contra León en el Apertura 2020.
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Tras el compromiso, la afición del cuadro auriazul se expresó en redes sociales y, lejos de sentirse enojados por la caída, la enorme mayoría se sintió orgulloso y valoró el esfuerzo del equipo de haber llegado a la definición y luchar hasta último momento.
Ahora, para el equipo, directiva, entrenador, jugadores y afición será barajar y dar de nuevo porque pronto, con el inicio del Apertura 2026, el equipo capitalino tendrá una nueva oportunidad para pelear por cortar la racha de 15 años sin ganar el certamen.
La reacción de la afición de Pumas UNAM tras perder la Final del Clausura 2026
Así narró Christian Martinoli el gol agónico de Rodolfo Rotondi para la décima estrella de Cruz Azul
En síntesis
- Clausura 2026: Cruz Azul venció a Pumas UNAM en el Estadio Olímpico Universitario.
- Tres finales: Pumas UNAM suma tres finales perdidas desde el Clausura 2011.
- Redes sociales: La afición de Pumas UNAM valoró el esfuerzo del equipo tras la derrota.