El Gran Premio de Canadá 2026 de la Fórmula 1 superó las expectativas. Montreal fue testigo de dos carreras llenas de emoción en el Circuito Gilles Villeneuve con victoria de Kimi Antonelli en la carrera principal que se llevó a cabo este domingo.
Pese a que George Russell largó desde la pole y lideró durante 30 vueltas, el británico tuvo que abandonar por una falla técnica y la victoria le quedó servida a Antonelli, quien se sigue alejando en la batalla por el Mundial de Pilotos.
En cuanto a los latinoamericanos, Franco Colapinto aprovechó todos los inconvenientes y llevó a cabo una carrera correcta para terminar en la sexta posición, su nueva mejor posición en la Fórmula 1.
Resultado del GP de Canadá 2026
- Kimi Antonelli (Mercedes)
- Lewis Hamilton (Ferrari)
- Max Verstappen (Red Bull)
- Charles Leclerc (Ferrari)
- Isack Hadjar (Red Bull)
- Franco Colapinto (Alpine)
- Liam Lawson (Racing Bulls)
- Pierre Gasly (Alpine)
- Carlos Sainz (Williams)
- Oliver Bearman (Haas)
- Oscar Piastri (McLaren)
- Nico Hülkenberg (Audi)
- Gabriel Bortoleto (Audi)
- Esteban Ocon (Haas)
- Lance Stroll (Aston Martin)
- Valtteri Bottas (Cadillac)
- Checo Pérez (Cadillac) – DNF
- Lando Norris (McLaren) – DNF
- George Russell (Mercedes) – DNF
- Fernando Alonso (Aston Martin) – DNF
- Alex Albon (Williams) – DNF
- Arvid Lindblad (Racing Bulls) – DNS
Kimi Antonelli ganó el GP de Canadá 2026 (@F1)
Tabla de posiciones del Mundial de Pilotos 2026
- Kimi Antonelli (Mercedes) – 131 puntos
- George Russell (Mercedes) – 88 puntos
- Charles Leclerc (Ferrari) – 75 puntos
- Lewis Hamilton (Ferrari) – 72 puntos
- Lando Norris (McLaren) – 58 puntos
- Oscar Piastri (McLaren) – 48 puntos
- Max Verstappen (Red Bull) – 43 puntos
- Pierre Gasly (Alpine) – 20 puntos
- Oliver Bearman (Haas) – 18 puntos
- Liam Lawson (Racing Bulls) – 16 puntos
- Franco Colapinto (Alpine) – 15 puntos
- Isack Hadjar (Red Bull) – 14 puntos
- Carlos Sainz (Williams) – 6 puntos
- Arvid Lindblad (Racing Bulls) – 5 puntos
- Gabriel Bortoleto (Audi) – 2 puntos
- Alexander Albon (Williams) – 1 punto
- Esteban Ocon (Haas) – 1 punto
- Nico Hulkenberg (Audi) – 0 puntos
- Valtteri Bottas (Cadillac) – 0 puntos
- Sergio Pérez (Cadillac) – 0 puntos
- Lance Stroll (Aston Martin) – 0 puntos
- Fernando Alonso (Aston Martin) – 0 puntos
Tabla de posiciones del Campeonato de Constructores 2026
- Mercedes – 219 puntos
- Ferrari – 147 puntos
- McLaren – 106 puntos
- Red Bull Racing – 57 puntos
- Alpine – 35 puntos
- Racing Bulls – 21 puntos
- Haas – 19 puntos
- Williams – 7 puntos
- Audi – 2 puntos
- Cadillac – 0 puntos
- Aston Martin – 0 puntos
¿Quién fue el piloto del día?
Los votos le otorgaron el reconocimiento de piloto del día a Lewis Hamilton. El siete veces campeón de la Fórmula 1 finalizó segundo luego de batallar con Max Verstappen y consiguió su mejor posición desde que está en Ferrari.