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Fórmula 1

Kimi Antonelli ganó el GP de Canadá 2026 tras un abandono de Russell: las tablas de posiciones de la F1

Montreal ofreció dos carreras apasionantes y el italiano se despegó en la lucha por el campeonato de pilotos.

Kimi Antonelli le sacó una ventaja considerable a George Russell en el Mundial de Pilotos
© Getty ImagesKimi Antonelli le sacó una ventaja considerable a George Russell en el Mundial de Pilotos

El Gran Premio de Canadá 2026 de la Fórmula 1 superó las expectativas. Montreal fue testigo de dos carreras llenas de emoción en el Circuito Gilles Villeneuve con victoria de Kimi Antonelli en la carrera principal que se llevó a cabo este domingo.

Pese a que George Russell largó desde la pole y lideró durante 30 vueltas, el británico tuvo que abandonar por una falla técnica y la victoria le quedó servida a Antonelli, quien se sigue alejando en la batalla por el Mundial de Pilotos.

En cuanto a los latinoamericanos, Franco Colapinto aprovechó todos los inconvenientes y llevó a cabo una carrera correcta para terminar en la sexta posición, su nueva mejor posición en la Fórmula 1.

Resultado del GP de Canadá 2026

  1. Kimi Antonelli (Mercedes)
  2. Lewis Hamilton (Ferrari)
  3. Max Verstappen (Red Bull)
  4. Charles Leclerc (Ferrari)
  5. Isack Hadjar (Red Bull)
  6. Franco Colapinto (Alpine)
  7. Liam Lawson (Racing Bulls)
  8. Pierre Gasly (Alpine)
  9. Carlos Sainz (Williams)
  10. Oliver Bearman (Haas)
  11. Oscar Piastri (McLaren)
  12. Nico Hülkenberg (Audi)
  13. Gabriel Bortoleto (Audi)
  14. Esteban Ocon (Haas)
  15. Lance Stroll (Aston Martin)
  16. Valtteri Bottas (Cadillac)
  17. Checo Pérez (Cadillac) – DNF
  18. Lando Norris (McLaren) – DNF
  19. George Russell (Mercedes) – DNF
  20. Fernando Alonso (Aston Martin) – DNF
  21. Alex Albon (Williams) – DNF
  22. Arvid Lindblad (Racing Bulls) – DNS
Kimi Antonelli ganó el GP de Canadá 2026 (@F1)

Kimi Antonelli ganó el GP de Canadá 2026 (@F1)

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Tabla de posiciones del Mundial de Pilotos 2026

  1. Kimi Antonelli (Mercedes) – 131 puntos
  2. George Russell (Mercedes) – 88 puntos
  3. Charles Leclerc (Ferrari) – 75 puntos
  4. Lewis Hamilton (Ferrari) – 72 puntos
  5. Lando Norris (McLaren) – 58 puntos
  6. Oscar Piastri (McLaren) – 48 puntos
  7. Max Verstappen (Red Bull) – 43 puntos
  8. Pierre Gasly (Alpine) – 20 puntos
  9. Oliver Bearman (Haas) – 18 puntos
  10. Liam Lawson (Racing Bulls) – 16 puntos
  11. Franco Colapinto (Alpine) – 15 puntos
  12. Isack Hadjar (Red Bull) – 14 puntos
  13. Carlos Sainz (Williams) – 6 puntos
  14. Arvid Lindblad (Racing Bulls) – 5 puntos
  15. Gabriel Bortoleto (Audi) – 2 puntos
  16. Alexander Albon (Williams) – 1 punto
  17. Esteban Ocon (Haas) – 1 punto
  18. Nico Hulkenberg (Audi) – 0 puntos
  19. Valtteri Bottas (Cadillac) – 0 puntos
  20. Sergio Pérez (Cadillac) – 0 puntos
  21. Lance Stroll (Aston Martin) – 0 puntos
  22. Fernando Alonso (Aston Martin) – 0 puntos

Tabla de posiciones del Campeonato de Constructores 2026

  1. Mercedes – 219 puntos
  2. Ferrari – 147 puntos
  3. McLaren – 106 puntos
  4. Red Bull Racing – 57 puntos
  5. Alpine – 35 puntos
  6. Racing Bulls – 21 puntos
  7. Haas – 19 puntos
  8. Williams – 7 puntos
  9. Audi – 2 puntos
  10. Cadillac – 0 puntos
  11. Aston Martin – 0 puntos

¿Quién fue el piloto del día?

Los votos le otorgaron el reconocimiento de piloto del día a Lewis Hamilton. El siete veces campeón de la Fórmula 1 finalizó segundo luego de batallar con Max Verstappen y consiguió su mejor posición desde que está en Ferrari.

Leandro Barraza
Leandro Barraza
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