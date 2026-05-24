Montreal ofreció dos carreras apasionantes y el italiano se despegó en la lucha por el campeonato de pilotos.

El Gran Premio de Canadá 2026 de la Fórmula 1 superó las expectativas. Montreal fue testigo de dos carreras llenas de emoción en el Circuito Gilles Villeneuve con victoria de Kimi Antonelli en la carrera principal que se llevó a cabo este domingo.

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Pese a que George Russell largó desde la pole y lideró durante 30 vueltas, el británico tuvo que abandonar por una falla técnica y la victoria le quedó servida a Antonelli, quien se sigue alejando en la batalla por el Mundial de Pilotos.

En cuanto a los latinoamericanos, Franco Colapinto aprovechó todos los inconvenientes y llevó a cabo una carrera correcta para terminar en la sexta posición, su nueva mejor posición en la Fórmula 1.

Resultado del GP de Canadá 2026

Kimi Antonelli (Mercedes) Lewis Hamilton (Ferrari) Max Verstappen (Red Bull) Charles Leclerc (Ferrari) Isack Hadjar (Red Bull) Franco Colapinto (Alpine) Liam Lawson (Racing Bulls) Pierre Gasly (Alpine) Carlos Sainz (Williams) Oliver Bearman (Haas) Oscar Piastri (McLaren) Nico Hülkenberg (Audi) Gabriel Bortoleto (Audi) Esteban Ocon (Haas) Lance Stroll (Aston Martin) Valtteri Bottas (Cadillac) Checo Pérez (Cadillac) – DNF Lando Norris (McLaren) – DNF George Russell (Mercedes) – DNF Fernando Alonso (Aston Martin) – DNF Alex Albon (Williams) – DNF Arvid Lindblad (Racing Bulls) – DNS

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Kimi Antonelli ganó el GP de Canadá 2026 (@F1)

Tabla de posiciones del Mundial de Pilotos 2026

Kimi Antonelli (Mercedes) – 131 puntos George Russell (Mercedes) – 88 puntos Charles Leclerc (Ferrari) – 75 puntos Lewis Hamilton (Ferrari) – 72 puntos Lando Norris (McLaren) – 58 puntos Oscar Piastri (McLaren) – 48 puntos Max Verstappen (Red Bull) – 43 puntos Pierre Gasly (Alpine) – 20 puntos Oliver Bearman (Haas) – 18 puntos Liam Lawson (Racing Bulls) – 16 puntos Franco Colapinto (Alpine) – 15 puntos Isack Hadjar (Red Bull) – 14 puntos Carlos Sainz (Williams) – 6 puntos Arvid Lindblad (Racing Bulls) – 5 puntos Gabriel Bortoleto (Audi) – 2 puntos Alexander Albon (Williams) – 1 punto Esteban Ocon (Haas) – 1 punto Nico Hulkenberg (Audi) – 0 puntos Valtteri Bottas (Cadillac) – 0 puntos Sergio Pérez (Cadillac) – 0 puntos Lance Stroll (Aston Martin) – 0 puntos Fernando Alonso (Aston Martin) – 0 puntos

Tabla de posiciones del Campeonato de Constructores 2026

Mercedes – 219 puntos Ferrari – 147 puntos McLaren – 106 puntos Red Bull Racing – 57 puntos Alpine – 35 puntos Racing Bulls – 21 puntos Haas – 19 puntos Williams – 7 puntos Audi – 2 puntos Cadillac – 0 puntos Aston Martin – 0 puntos

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¿Quién fue el piloto del día?

Los votos le otorgaron el reconocimiento de piloto del día a Lewis Hamilton. El siete veces campeón de la Fórmula 1 finalizó segundo luego de batallar con Max Verstappen y consiguió su mejor posición desde que está en Ferrari.