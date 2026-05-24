La Máquina Cementera sumó un nuevo título tras ganar la definición de la Primera División de México ante los Universitarios.

En el marco del juego de Vuelta de la Final de la Liguilla del Clausura 2026, Cruz Azul le dio vuelta el partido a Pumas UNAM en el Estadio Olímpico Universitario y se quedó con el título de la Primera División de México. Con este trofeo, los Celestes llegaron a a la 10° corona.

Publicidad

Con esta obtención, y con el título N°10 en su haber, la Máquina Cementera llegó a dos títulos de Chivas y Toluca, ambos con 12. En tanto, aún sigue algo lejos de América, que tiene 16 conquistas. Por detrás aparecen Tigres UANL y León con 8, mientras que Pumas UNAM se quedó en 7 como Pachuca.

🔵🇲🇽 CRUZ AZUL CAMPEÓN DEL CLAUSURA 2026 DE LA LIGA MX



Su palmarés oficial:



🌎 7 – Concahcampions

🇲🇽 10 – LigaMX

🇲🇽 4 – CopaMX

🇲🇽 3 – Campeón de Campeones

🇲🇽 1 – Supercopa de la LigaMX

🇲🇽 1 – Supercopa MX



🇲🇽 ¿Cruz Azul en qué puesto de grandeza se ubica en México? pic.twitter.com/erJUrBM8hW — SAG Fútbol (@sagfutbol) May 25, 2026

Además de la Primera División de México, los Celestes suman, en el plano local, 4 Copa México, 1 Campeón de Campeones, 1 Supercopa de México y 1 Supercopa de la Liga MX, siendo un total de 19 coronas. Luego, en el plano internacional acumular 7 conquistas más con la Concachampions.

Publicidad

Con esta nueva obtención, el club llegó a los 26 trofeos oficiales, igualando al Rebaño Sagrado que también tiene 26. El líder en títulos totales es América con 42 copas. El Top 5 lo cierran Toluca con 22 y León con 19. Pumas UNAM se quedó con 14.

¿Cuántos torneos disputará Cruz Azul en el segundo semestre del 2026?

Tras la conquista nacional, la Máquina Cementera tendrá nuevos desafíos en los siguientes meses. Además del Apertura 2026, el equipo al mando de Joel Huqui disputará la Leagues Cup 2026 y el Campeón de Campeones 2026, que será ante Toluca.

En síntesis

Clausura 2026: Cruz Azul se coronó campeón al vencer a Pumas UNAM.

Cruz Azul se coronó campeón al vencer a Pumas UNAM. 10 coronas: Cruz Azul alcanzó diez títulos en la Primera División de México.

Cruz Azul alcanzó diez títulos en la Primera División de México. 26 trofeos oficiales: El club igualó la marca de copas totales de Chivas.