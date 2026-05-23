Quién pelea HOY sábado 23 de mayo de 2026 en UFC: horarios y cómo ver los combates EN VIVO

UFC está listo para vivir una segunda mitad de año histórica. Tras lo que fueron los primeros meses de acción en los que el show brilló según lo planeado, este sábado 23 de mayo será el momento de tomarse un pequeño descanso antes de retomar con sus veladas más destacadas.

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UFC no tendrá acción este fin de semana

Por una cuestión organizativa y decisión de la compañía, este fin de semana no habrá acción de ningún tipo en UFC. Tras lo que fue la última jornada en Las Vegas en la que Arnold Allen venció a Melquizael Costa en el peso pluma, los aficionados deberán esperar siete días más para volver a ver a sus luchadores favoritos en acción.

El próximo 30 de mayo, antes de cerrar el quinto mes del año, se medirán Deiveson Figueiredo y Song Yadong en el peso gallo. El brasileño busca consolidar su figura en las 135 libras, aunque el combate ante el chino será más que difícil, por lo que el espectáculo está garantizado.

Como se dijo, UFC está listo para cosas grandes. El 14 de junio se llevará a cabo el evento tan esperado en la Casa Blanca en el que pelearán Ilia Topuria y Alex Pereira, entre otras figuras. A su vez, está confirmado que el 11 de julio Conor McGregor regresará al octágono luego de cinco años para medirse con Max Holloway en una revancha que promete paralizar el mundo del deporte.

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En síntesis