Aficionados del equipo universitario están muy enojados con lo que hizo el entrenador durante la final ante Cruz Azul.

La derrota de Pumas UNAM en la final del Clausura 2026 dejó muchísima bronca entre los aficionados universitarios. El equipo cayó 2-1 ante Cruz Azul en el Estadio Olímpico Universitario y volvió a quedarse sin poder cortar la sequía de 15 años sin títulos de Liga MX.

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Luego del partido, varios aficionados comenzaron a apuntar directamente contra Efraín Juárez por el planteamiento del equipo en el segundo tiempo y por cómo se escapó la final en los minutos decisivos.

Uno de los videos que más comenzó a circular en redes sociales mostró a un aficionado descargando toda su bronca contra el entrenador. “Pinch* ratonero”, “de lo más cobarde” y “pagamos 25 mil pesos para que este imbéc*l juegue como siempre”, fueron algunas de las frases que se escucharon tras el encuentro.

Así de mierda es la afición de @PumasMX, todo el torneo solapando al demagogo y tramposo de Efraín Juárez jajaja 🤷🏻‍♂️🤭 pic.twitter.com/UQiFG0jj8i — Luis Ernesto Tricampeon🦅🏆 (@LuisErnestoP95) May 25, 2026

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Las críticas aparecieron especialmente después de que Pumas retrocediera demasiado en el complemento y terminara sufriendo la reacción de Cruz Azul. La derrota en casa golpeó fuerte a una afición que había llegado con muchísima ilusión después de la gran campaña realizada por el equipo durante el torneo.

Uriel Antuna también recibió insultos tras la final

Otro de los jugadores que terminó siendo apuntado por los aficionados fue Uriel Antuna. El atacante se hizo expulsar en un momento clave del partido y dejó a Pumas con un hombre menos en el tramo final de la definición.

Poco después de la tarjeta roja llegó el gol de Carlos Rotondi, que terminó dándole el triunfo y el campeonato a Cruz Azul. Por esa razón, muchos aficionados descargaron su enojo contra Antuna en redes sociales y en las inmediaciones del estadio tras el pitazo final.

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