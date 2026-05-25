El polémico mensaje de Efraín Juárez tras revelarse su posible baja de Pumas

Este lunes Claro Sports dio a conocer de manera extra oficial que Efraín Juárez dejaría el banquillo de Pumas luego de haber perdido la final el día de ayer ante Cruz Azul en el Estadio Olímpico Universitario. Pero a la par de que se mencionó ese rumor, el estratega publicó un fragmento de una película que parecía una indirecta.

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El polémico mensaje de Efraín Juárez

En su cuenta de Instagram, el estratega subió una historia en la que comparte una escena de Scarface donde dice: “Yo quiero lo que me merezco, el mundo, chico y lo que hay en él”. En varios medios fue compartido el screenshot por lo que hacía pensar que tras darse a conocer su salida a Europa sería una confirmación de ello.

Inmediatamente algunos vieron eso como traición, como si Pumas no hubiera sido suficiente para Juárez y por ello en menos de 24 horas ya se estaba despidiendo del equipo de Pedregal para comenzar a trabajar en su futuro en el Viejo Continente, especialmente en Bélgica como el mismo Claro Sports habría mencionado.

¿Ya no se va de Pumas?

Pero después de lo mencionado por esta fuente y lo que publicó el estratega salió su representante a dar a conocer la verdad, por lo que confirmó que hasta el momento seguirá con la idea de cumplir su contrato con los universitarios. David Baldwin dejó en claro que por su parte esa es la decisión de Efraín a menos de que se les indique lo contrario.

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“Solo para aclarar, Efraín Juárez no se va de los Pumas. Tenemos un contrato y lo cumpliremos a menos que se nos indique lo contrario. Hemos tenido una temporada increíble y Efraín ha hecho un trabajo increíble con los Pumas”, por lo que no sólo descartaría que lo escrito no era una indirecta por su salida a Europa, sino que además confirma que continua en el equipo universitario.

En síntesis

El estratega Efraín Juárez publicó un fragmento de la película Scarface en sus redes sociales.

publicó un fragmento de la película Scarface en sus redes sociales. El representante David Baldwin aclaró que el director técnico mexicano cumplirá su contrato con Pumas.

aclaró que el director técnico mexicano cumplirá su contrato con Pumas. El medio Claro Sports había difundido de manera extraoficial la salida del entrenador hacia Bélgica.