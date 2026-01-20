Pumas UNAM hasta el momento cerró la llegada de cinco fichajes: Juninho Vieira, Jordan Carrillo, Tony Leone, César Garza y Robert Morales. El mercado finaliza el próximo 9 de febrero, por lo que los equipos de la Liga MX aún tienen tiempo para concretar algún refuerzo más.

Publicidad

Publicidad

Mientras tanto, Pumas tiene 5 puntos en el Clausura 2026 después de ganarle a Tigres y de empatar con Querétaro y Club León. Con respecto al mercado, Antonio Sancho, el vicepresidente deportivo del club, manifestó que no tienen la intención de sumar algún refuerzo más.

Antonio Sancho sobre el mercado

“Con lo que ya habíamos platicado y lo de la necesidad, estamos completos. Estamos contentos con lo que se formó. No te puedo decir que está cerrado porque nunca sabes hasta el 9 de febrero que cierra. Puede que a lo mejor haya una oportunidad de mercado o una oferta. Pero hoy diría que estamos cerrados con lo que nosotros buscamos, lo que se planeó y las necesidades que teníamos”, comentó el directivo en una entrevista a Mediotiempo.

“Se incrementó el equipo porque no salió nadie. Vinieron seis jugadores pensando en los dos torneos y era lo que buscábamos. En las posiciones que buscábamos y creo que en ese sentido estamos contentos. No puedo descartar porque uno nunca sabe. Prácticamente estamos cerrados, pero quién sabe si se presente algo de aquí al 9”, agregó Antonio Sancho.

Publicidad

Publicidad

Los refuerzos de Pumas en el mercado (@PumasMX)

Por otro lado, el directivo de Pumas se refirió a las críticas por no poner canteranos: “A mí me van a juzgar desde el día que llegué aquí. Mi ideal es que juegue mucha gente en la cantera y que seamos campeones, pero para eso hay que trabajar y hay que darnos tiempo. Se le está bajando la edad a jugar con equipos menores en fuerzas básicas para que tengan más tiempo. Mientras están estos jugadores, por ejemplo, César, ya jugó en Escocia, acaba de jugar un Mundial Sub-20, es un jugador ya más hecho que nuestros jóvenes”.

ver también Pumas quiere recuperar los 5 millones de dólares por este jugador y tiene fecha límite para poder venderlo

Por último, Antonio Sancho aseguró que la idea es ganar tanto la Liga MX como la Concachampions: “Yo entiendo a la afición que van 15 años y entre más pasa, hay más esa ansiedad por ganar títulos, pero yo también lo quiero, para eso vine, yo acepto el reto pensando en buscar ganar. No hay otra manera y así lo he manifestado. Nos toca Liga y Concacaf y yo quiero ganar las dos. Tenemos un equipo competitivo, tenemos más variantes que las del torneo anterior y esperemos que nos alcance para lo que queremos que es buscar ese campeonato”.

Publicidad

Publicidad

En síntesis