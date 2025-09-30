Pumas UNAM se prepara para afrontar su último partido por el Apertura 2025 antes del parón por la fecha FIFA de octubre, en la cual se desprenderá temporalmente de distintos futbolistas que jugarán con sus selecciones nacionales. Uno de ellos será Aaron Ramsey, quien en las últimas horas fue citado por la selección de Gales tras un año de ausencia.

Este martes, la selección británica dio a conocer su lista de 26 convocados para afrontar un amistoso como visitante de Inglaterra y el duelo como local contra Bélgica por las Eliminatorias UEFA rumbo al Mundial 2026. En ella figura el mediocampista de 34 años, quien tendrá la posibilidad de volver a sumar minutos en el conjunto de su país luego de hacerlo por última vez el 9 de septiembre de 2024 durante una victoria a domicilio contra Montenegro (2-1) por la división B de la Liga de Naciones. Tres días antes de eso había disputado ante Turquía (0-0) su último duelo hasta el momento en suelo galés

Al respecto, Craig Bellamy, entrenador de Gales, fundamentó el motivo de la convocatoria de Ramsey y no ahorró en elogios para el jugador de Pumas. “Está en forma, no he tenido ese lujo con él. Cuando recuerdo el primer partido contra Turquía, estuvo inmenso, tiene un cerebro que nunca se apaga. Tenemos piernas alrededor de él que realmente podrían beneficiarse de su tipo de perfil”, manifestó el timonel en conferencia de prensa.

Además, agregó: “Lo que he visto es un jugador en plena forma que aún tiene mucho para ofrecer y aportar a nuestra forma de jugar. Es un jugador al que admiro muchísimo”.

Cabe destacar que Gales se ubica tercero con 10 puntos en el Grupo J -que consta de cinco equipos- de las Eliminatorias UEFA rumbo al Mundial 2026. El líder es Macedonia del Norte, que acumula once unidades a falta de tres fechas para el final del certamen. A la Copa del Mundo se clasifican los primeros de cada uno de las 12 zonas, mientras que otras cuatro plazas se determinarán mediante un repechaje en el que participarán los 12 segundos.

Los números de Aaron Ramsey en Pumas UNAM

Aaron Ramsey, uno de los fichajes estelares de Pumas en el reciente mercado de pases junto a Keylor Navas, ha disputado seis encuentros con la escuadra universitaria hasta el momento. Todos ellos fueron en el marco del Apertura 2025, torneo en el que convirtió un gol (vs. Atlas).

Aaron Ramsey jugó seis partidos en Pumas y anotó un gol hasta el momento. (Getty Images)

Los otros posibles convocados de Pumas para la fecha FIFA de octubre

El futbolista galés no sería el único convocado de Pumas para la fecha FIFA de octubre. A falta de la confirmación oficial, en la lista de posibles citados también figuran Keylor Navas (Costa Rica), Adalberto Carrasquilla (Panamá) y Álvaro Angulo (Colombia).

Por lo pronto, todos ellos estarían disponibles para disputar el juego de este domingo 5 desde las 19:00 horas (CDMX) ante Chivas en el Estadio Olímpico Universitario por la Jornada 12 del Apertura 2025.

