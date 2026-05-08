Cuánto dinero podría pagar Pumas a Venados FC por la contratación de Juan José Calero

Juan José Calero, el hijo de Miguel, lleva marcados 22 goles en 28 partidos con Venados FC y por eso Pumas se interesó.

Pumas juega este domingo contra el América la revancha del Clásico Capitalino por los cuartos de final de la Liguilla. Pero mientras el equipo busca avanzar a la semifinal, la directiva ya trabaja en el próximo mercado y ya tendría a su primer refuerzo: Juan José Calero.

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De acuerdo con lo informado por el periodista César Luis Merlo, especialista en el mercado de fichajes, Pumas ya arregló con Venados FC la contratación de Juan José Calero, delantero de 27 años.

El reportero argentino no dio detalles de cuánto dinero pondría el equipo auriazul para fichar al hijo de Miguel Calero, histórico portero de Pachuca. Sin embargo, se podría hacer una estimación.

Juan Calero lleva 22 goles en 28 partidos con Venados FC (Imago7)

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Según Transfermarkt, sitio especializado en valores de mercado de los futbolistas, Juan José Calero tiene un valor aproximado de 1,5 millones de euros. Por lo tanto, es probable que, si se hace oficial el fichaje, Pumas le pague a Venados entre 1 y 2 millones de dólares.

La carrera de Juan José Calero

Juan José Calero se formó en las Fuerzas Básicas de Pachuca, club con el que debutó en noviembre de 2015 con Diego Alonso como entrenador. El delantero estuvo en los Tuzos hasta enero de 2018 y luego tuvo un paso por Club León, aunque encontró su lugar en Mineros de Zacatecas de la Liga de Expansión MX.

Allí estuvo tres temporadas y media (no seguidas) y metió 23 goles en 98 partidos. El hijo de Miguel Calero también jugó en Gil Vicente y Nacional de Portugal y en Sporting FC de Costa Rica. Sin embargo, Juan José Calero viene brillando los últimos seis meses en Venados FC.

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El delantero colombiano dejó Mineros de Zacatecas en julio del año pasado por Venados de Yucatán y allí el posible nuevo fichaje de Pumas ha marcado 22 goles en 28 partidos con el equipo de la Liga de Expansión MX.

En síntesis