Mientras el equipo define su suerte en la Concachampions y en la Liga MX, la directiva de Tigres UANL se adelanta y piensa en el mercado. Para evitar cometer errores de tiempos pasados, las autoridades comenzaron a planificar el segundo semestre, y luego corregirán en base a los resultados. No obstante, hay ciertas certezas que ya comienzan a aparecer.

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De acuerdo a una confirmación surgida en las últimas horas, el cuadro auriazul abrochó su primer fichaje para el Apertura 2026. Ciertas situaciones contractuales obligaron a los mandatarios a analizar carpeta por carpeta, y han llegado a un acuerdo importante. Guido Pizarro podrá contar con un futbolista que es de su atracción y que piensa utilizar.

Este martes se ha ratificado que los ‘Felinos’ comprarán el pase de Francisco Reyes. El defensa de 27 años, que puede desempeñarse como central o lateral, no iba a continuar en Tigres UANL ya que su préstamo vencía a mitad de año. Sin embargo, el contrato de cesión incluía una opción a compra que la dirigencia ha decidido ejecutar para lograr su continuidad.

Francisco Reyes se queda en Tigres UANL [Foto: Getty]

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La noticia fue revelada por el propio Miguel Herrera, el popular ‘Piojo’, que en una entrevista con RG La Deportiva adelantó que Atlante venderá su ficha. El emblemático director técnico fue oficializado recientemente como entrenador de los ‘Potros de Hierro’, y ya platica como parte del equipo. Así, dio la primicia sobre el futuro profesional de Francisco Reyes.

“Paco está atravesando un gran momento y Tigres hará valida la opcion de compra”, manifestó el flamante estratega del Atlante, que ya fue notificado que no contará con el defensor. El futbolista nacido en Ciudad de México se convertirá definitivamente en jugador auriazul, y firmará un contrato a largo plazo para quedarse en la plantilla de los ‘Universitarios’.

Por el momento, Paco Reyes lleva disputados 5 partidos con la camiseta de Tigres UANL, con 300 minutos en campo, dejando muy buenas impresiones al cuerpo técnico. Con el visto bueno de pizarro y su staff, la institución platicó con sus pares del Atlante y acordó la compra de su pase. Las cifras de la transferencia todavía no han trascendido. Buena noticia para el DT argentino.