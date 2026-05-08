La incertidumbre reina entre los aficionados del Monterrey, en torno a las nuevas modificaciones dentro de los altos rangos del club y los efectos que puedan tener estos movimientos. Si bien era necesario un cambio a toda escala, el público albiazul mira de reojo cómo tantas variantes puedan repercutir en materia deportiva en las aspiraciones de la siguiente temporada.

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De a poco, los fanáticos de Rayados van conociendo más y más pormenores de lo que se viene dentro de la estructura interna de la institución. Y en las últimas horas, se ha revelado un detalle importante que tiene que ver con una transformación del paradigma de fichajes. La nueva conducción del club se comportará de una manera diferente en los mercados.

De acuerdo a la información revelada por Diego Armando Medina, reconocido periodista regio, Monterrey buscará copiar el “modelo Chivas“. Dennis Te Kloese, nuevo presidente deportivo de ‘La Pandilla’, intentará tomar algunas cosas que captó de su experiencia en el Guadalajara. Tratará de trasladar esas cuestiones y adaptarlas a la idiosincracia y a los valores de los Rayados.

Dennis Te Kloese ya pone su mano en Monterrey.

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Según el reporte en cuestión, la idea del club es ‘mexicanizar’ al equipo para este segundo semestre del año, diferenciándose de los tiempos más recientes. Así, la intención de la directiva sería diseñar una plantilla con mayoría de futbolistas nacidos en el país, con menos jugadores extranjeros que no posean ese sentido de pertenencia y arraigo a México y a la ciudad.

En esta nueva ventana de transferencias, varios de los NFM se marcharán: Sergio Canales, Santiago Mele y Anthony Martial, para empezar. De este modo, se liberarían varias plazas de extranjero, que serían para fichar a mexicanos y quizá algún extranjero pero no “estrella” sino que sume características que escaseen en la plantilla. Las autoridades estarían evaluando realizar entre 3 y 4 contrataciones en total.

Bajo estas circunstancias, Rayados conformaría un grupo de futbolistas que sea en su gran mayoría constituida por jugadores del medio local, o de selección y que estén jugando fuera. Además, Medina, Rodríguez, Torres, Orellano, Ocampos y Djuka serían los extranjeros que se quedarían para disputar el próximo Apertura 2026. Se avecina un libro de pases agitado para el cuadro regio, con salidas y llegadas importantes. ¿Funcionará este nuevo esquema de trabajo para los refuerzos?