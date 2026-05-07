Mientras Uriel Antuna maneja un Chevrolet Corvette de 3 millones, lo que cuesta el Suzuki Swift de Keylor Navas

El extremo mexicano disfruta de uno de los deportivos más lujosos del mercado, mientras que el histórico arquero costarricense sorprende con su vehículo.

Mientras espera por América, en las últimas horas se vio a Uriel Antuna llegando a Cantera a bordo de un impresionante Chevrolet Corvette C8 Stingray Convertible. El delantero mexicano apareció manejando uno de los deportivos más exclusivos del mercado, valuado en más de tres millones de pesos mexicanos, y las imágenes rápidamente comenzaron a viralizarse en redes sociales.

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La presencia del atacante no pasó desapercibida entre los aficionados y, desde Diario Récord, incluso bromearon con la situación utilizando la frase: “¿Ya cayó el bono por anotarle al América?”. El automóvil de lujo llamó completamente la atención.

Sin embargo, mientras el mexicano presume un vehículo millonario, quien sorprendió por razones totalmente distintas fue Keylor Navas. El arquero costarricense fue captado a las afueras del centro de entrenamiento de Pumas manejando un Suzuki Swift color rojo, un auto muchísimo más sencillo en comparación con otros futbolistas de elite.

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La escena generó una enorme cantidad de comentarios, especialmente porque muchos esperaban que una figura de su trayectoria manejara un coche de alta gama.

El valor del Suzuki

Keylor Navas, quién actualmente es el capitán del equipo universitario, terminó dando de qué hablar por su perfil bajo. En México, el guardameta se mueve en un Suzuki Swift cuyos precios rondan entre los 339 mil y los 400 mil pesos mexicanos, dependiendo de la versión y el equipamiento.

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