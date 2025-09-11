El Club de Futbol Monterrey agitó el penúltimo día del mercado de fichajes de verano del futbol mexicano, con un movimiento repentino y sobre todo fugaz: en conversaciones que se dieron en silencio y rápidamente, el conjunto regio abrochó la llegada de Anthony Martial, popular atacante francés de 29 años proveniente del futbol griego.

La directiva de Rayados, con el ‘Tato’ Noriega a la cabeza, pudo cerrar la negociación que tenía entre siete llaves, y se le adelantó a los Pumas de la UNAM, que hace varios días y antes que Monterrey ya venían teniendo conversaciones con el delantero y su representación. Sin embargo, la propuesta albiazul fue mejor y arribará a la Sultana del Norte.

Para poder hacerse de los servicios del futbolista europeo, Monterrey tuvo que llegar a un acuerdo con AEK Atenas, dueño de la ficha de Anthony Martial. El club de la Superliga de Grecia, sin embargo, no puso grandes trabas para desprenderse del jugador y Rayados lo compró a un costo menor a lo esperado y a una cifra sumamente conveniente para la calidad de fichaje realizado.

¿Cuánto dinero pagó Rayados para comprar a Anthony Martial?

Mientras que muchos imaginaban que la operación podía cerrarse en valores similares a las condiciones en las que llegó por ejemplo Sergio Canales (9M), el equipo regio lo consiguió por la mitad. Según reveló el prestigioso periodista italiano Matteo Moretto, Monterrey sólo pagará 4,5 millones de dólares al AEK para adquirir el pase en forma definitiva.

¿Cuál será el salario de Anthony Martial en Rayados?

De acuerdo a lo informado por Diego Armando Medina, periodista que sigue la campaña de Monterrey día a día, el artillero francés tendrá un contrato muy importante en su nuevo equipo: percibirá 4,5 millones de dólares por año en esta experiencia en el futbol mexicano, donde firmará un vínculo a largo plazo con ‘La Pandilla’.

De este modo, todo lo que se “ahorró” Rayados en la ficha del delantero lo tendrá que poner en el sueldo del ex Manchester United. Será el segundo salario más alto de la plantilla, sólo por detrás de Sergio Ramos: el español cobra 5 millones de dólares por temporada, según comentó también el mismo reportero regiomontano en su editorial vespertina.

