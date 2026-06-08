Efraín Juárez deja la dirección técnica de Pumas

Este lunes llegó el día que los aficionados de Pumas no esperaban y es que después de haber llegado a una final en el Clausura 2026, todos soñaban con que el equipo pudiera conseguir el título en el siguiente torneo, pero hoy el club universitario confirmó la salida de Efraín Juárez, precisamente después de se dieran rumores de una posible llegada de Esteban Solari.

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Pumas le dice adiós a Efraín Juárez

Fue el día de hoy cuando se confirmó la salida del DT de Pachuca y hace unos minutos los auriazules confirmaron la despedida para Efraín. “El Club Universidad Nacional informa que Efraín Juárez después de hablar con la directiva sobre su salida, ha concluido su etapa como director técnico de nuestro primer equipo. Le deseamos éxito en sus futuros proyectos personales y profesionales”.

Parece una coincidencia que justo el día en el que le dicen adiós a Solari de Pachuca y su nombre empieza a sonar en el Pedregal, Pumas decide compartir este comunicado, donde justamente deja ver que en los próximos días estaría compartiendo con la afición quién tomaría el cargo de director técnico de la plantilla.

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De igual manera, en este escrito se menciona que se viene incluso cambios para encarar el próximo torneo: “En Pumas continuaremos trabajando con la misma determinación para alcanzar los objetivos deportivos que demanda nuestra historia y gran afición. En los próximos días se dará a conocer el nombramiento del nuevo entrenador, así como también los planes de cara al torneo Apertura 2026″.

En síntesis