Para los Pumas de la UNAM, el descuento del local en el cierre de la primera mitad fue un pésimo síntoma y no tardó en volcarse en el desarrollo del partido: la defensa cometió un penal evitable y Mazatlán se ponía a tiro del resultado. Sin embargo, los ‘Universitarios’ recuperaron la vida gracias a su emblemático guardameta.

Antes de los diez minutos del complemento, Nathan Silva bajó a Nicolás Benedetti en el área con una obstrucción con los brazos y el juez cobró la pena máxima ante el reclamo auriazul. Pero Keylor Navas evitó el 2-2 con un tapadón extraordinario contra su poste derecho, y manteniendo a su equipo en ventaja en el Estadio El Encanto.

Luego del fallo de Adonai Escobedo, el propio Benedetti tomó el balón para patear el penal, y lo hizo con un remate fuerte que el costarricense despejó hacia un costado. En la continuidad de la jugada, Pumas pudo echar lejos la pelota y finalmente evitó completamente el peligro, pero todo por la sensacional acción de su portero.

Los de la UNAM habían disputado una etapa inicial muy sólida y poniéndose en ventaja por dos goles, pero una desconcentración en el fondo les costó el primer tanto de Mazatlán y llenó de dudas a los ‘Felinos’. Cuando todo estaba por caerse y los ‘Cañoneros’ iban a poner tablas, Keylor se hizo gigante y Pumas pudo mantener la diferencia en el marcador en su momento más crítico.

Keylor Navas está disputando su octavo partido como futbolista de Pumas UNAM, desde aquel estreno del mes de julio ante Querétaro. En sus primeras ocho presentaciones, el arquero de Costa Rica encajó 8 goles y logró 3 vallas invictas. Además, fuera de la estadística, le ha brindado mucha seguridad a la portería de los Universitarios.

